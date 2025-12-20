Meriton es 'El Grinch'

Quedan pocos días para las reuniones navideñas. En mi familia, como en muchas otras de longeva tradición blanquinegra, el Valencia CF ha sido siempre uno de los grandes temas de conversación en la mesa. Desde que tengo uso de razón, las charlas con mis tíos y primos han girado alrededor de la primera vuelta del conjunto valencianista, del mercado de invierno o de las perspectivas de futuro del club. El tono de las mismas, por desgracia, es cada año más desolador, resignado, hastiado... Lo que antes era efervescencia, opinión futbolística o ilusión de poder llegar a la comida de Reyes hablando de algún refuerzo para la plantilla, ahora es una temática en el que estamos todos de acuerdo y nos queremos quitar rápido de encima. Casi que preferimos hablar de política. vaya.

Y es que Meriton Holdings no solamente le ha quitado la grandeza al Valencia CF y está arrastrando su escudo por el fango, también ha minado la ilusión de su gente y todo lo que ello supone. En clave navideña, la familia Lim y la directiva valencianista son "El Grinch", esa criatura verde que detesta la navidad y quiere robársela al resto. Desde que ellos aparecieron en nuestras vidas, ni el Valencia es lo que era ni tampoco lo es toda la liturgia construida a su alrededor.

Lo último que el valencianismo se ha podido llevar a la boca antes de intentar quitarse el amargo regusto a golpe de gambones y turrón han sido la Junta General de Accionistas y el partido contra el RCD Mallorca, uno más sin ganar en Mestalla. Y como me gustaría hablar de otras cosas en las cena y comidas con mis seres queridos esta semana, aprovecharé este espacio para descargar una serie de ideas en materia institucional, social y deportiva.

Empezando por la última, que es la más reciente: el equipo. Tan cierto es que fue superior al Mallorca como que es inaceptable no ganarle en Mestalla y marcharse al parón navideño con la friolera de tres victorias en 17 partidos. Es una dinámica indigna de un cub tan grande. Y hablemos claro, son números que ningún entrenador hubiese aguantado en cualquier otra época y que el nivel de bronca hacia estos futbolistas está muy por debajo de la que se habrían llevado años atrás. Pero el valencianismo, temeroso de que el club se rompa del todo con un descenso a Segunda División, está dispuesto a utilizar cualquier excusa, por ridícula que sea, para aplaudir a un jugador y apoyar al equipo.

El Valencia todavía no sabe a lo que juega. Las primeras partes son una lágrima, el equipo adolece de personalidad suficiente para culminar una remontada y la calidad de la plantilla es ínfima. El 90 por ciento de los jugadores, siendo generoso, no se han visto en una igual en su carrera porque por nivel jamás habrían soñado con jugar de local en Mestalla. Deberían ir de rodillas a entrenar a Paterna cada día y a pesar de ello en muchas ocasiones no dan siquiera su máximo nivel.

Y del sainete de la Junta también me nace dejar por aquí unas líneas. En primer lugar porque este es el año en que el Valencia CF ha firmado con Goldman Sachs la operación financiera más importante de su historia, cambiado su estructura creditica con el importante riesgo que entraña en una entidad a la deriva, con una estructura de ingresos decreciente y que vive de espaldas al éxito deportivo. Y a pesar de todo ello, en la Junta General apenas se dieron detalles de la operación... ¡Y eso que el club está cambiando!

Uno de los momentos que me dejó perplejo, de hecho, fue cuando en un cruce de palabras entre varios accionistas y Germán Cabrera, el Secretario del Consejo de Administración vino a decirles que con los datos que tienen en la memoria de las cuentas es suficiente para votar a favor o en contra de la operación con Goldman y que puede haber discrepancia entre cuánta información creen en el Consjejo que deben dar a los accionistas y cuánta información creen los accionistas que deben recibir... ¿Perdona? A los accionistas hay que dársela toda. Lo contrario me parece admitir que el oscurantismo, aunque sea parcial, es admisible.

Por otra parte, si Javier Solís no dio explicaciones sobre la parte deportiva -de la que se encargó Ron Gourlay, con un discurso 'Made in Meriton', aunque debo reconocer que con mayor vocación de transmitir y de comunicarse con la gente que sus predecesores- y tampoco cogió el toro por los cuernos para dar los detalles en los asuntos principales de la vertiente económica y social. ¿De qué se responsabiliza este hombre? ¿Del documental de Vinícius? Desde luego que menuda degradación del cargo de Director General, hace un lustro ocupado por Mateu Alemany. El ejecutivo valenciano y su continuado ascenso en un club en caída libre es un fiel reflejo de la decadencia de la entidad.

La actitud de Kiat Lim, por último, sencillamente me repele. Como a él la autocrítica, ni más ni menos. A mi juicio representa no solamente el nepotismo, sino también el carácter que ha arrebatado al Valencia CF su dimensión de equipo grande. Me encantaría equivocarme, pero con el hijo del dueño a los mandos este club no va a ninguna parte. Si acaso a dar, con el adiós a Mestalla, un paso más hacia la sepultura del Valencia que un día conocimos y del que hablaremos como el que habla de Pompeya, Baiblionia o Palmira.

Kiat Lim estuvo presente en su primera Junta de accionistas en el Valencia CF como presidente / VCF Media

Y con esto cierro. Ojalá en estas fechas que vienen hubiera podido escribir un desahogo más optimista, pero como los gestores del Valencia se parecen más a 'El Grinch' que al reparto de una comedia romántica navideña, es lamentablemente lo que hay. Y posdata: Jim Carrey me hacia más gracia que Meriton.