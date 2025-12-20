Pepelu: "El equipo lo ha querido, pero otra semana más que los resultados no nos valen"
"Queríamos la victoria, pero ha sido otro detalle a balón parado", comentó Pepelu tras el partido
Es el noveno gol que el Valencia encaja esta temporada en este tipo de acciones
No hubo final 'feliz' para el Valencia. El conjunto che se tuvo que conformar con el empate ante RCD Mallorca, en un partido más donde los de Carlos Corberán reaccionaron, una vez más, cuando el marcado estaba en contra. Pero si hubo un jugador que aportó pólvora desde principio a fin fue Pepelu. El de Denia fue el mejor futbolista blanquinegro —y del partido en general— sobre el verde: 88 por ciento de pases acertados, dos pases clave, nueve recuperaciones... Aunque de poco sirvió su empeño por todo el centro del campo, porque su equipo inauguró la decimoséptima jornada de LaLiga en decimosexta posición, con 16 puntos en su casillero.
El balón parado, el lunar del Valencia
Fue el propio '18' del Valencia CF quién compartió las sensaciones del equipo en los instantes posteriores al pitido final. "No nos vamos contentos, la verdad. Queríamos la victoria, pero ha sido otro detalle a balón parado y ya son muchos", comentó respecto al gol que marcó el conjunto bermellón —el noveno de la temporada que llega en este tipo de acciones—. "Nos han puesto las cosas superdifíciles desde el principio", añadió el de Denia. Y precisamente, son esos primeros minutos los que más les cuesta al Valencia. Porque entran con el mono de trabajo a medio poner. Tanto que desde el partido contra el Real Oviedo, que los de Corberán no marcan en la primera mitad.
"Los resultados no nos valen"
"El equipo lo ha intentado y lo ha querido, pero otra semana más que los resultados no nos valen. Al final es vivir cada jugada al límite y si nos meten gol es que nosotros no lo estamos haciendo", expresó tajante. Aunque el centrocampista reconoció que tras el paso por vestuarios hubo un cambio en la dinámica, se mostraron más combativos: "En la segunda parte hemos tenido un arranque muy bueno y hemos tenido ocasiones, pero nos cuesta meter las que tenemos".
- Kiat Lim en la Junta de accionistas del Valencia CF: 'Podéis meteros conmigo y mi familia, pero no va a funcionar
- Comunicado oficial del Castellón sobre estado de salud de Pablo Hernández
- El once ideal de David Silva con dos exjugadores del Valencia CF
- La convocatoria del Valencia CF ante el Mallorca: regresos, ausencias y decisiones de Corberán
- Lío en el Mallorca con Dani Rodríguez antes de visitar al Valencia CF en Mestalla
- Reunión Kiat Lim-Corberán a las puertas del mercado de fichajes
- OFICIAL: Comunicado del Valencia Basket denunciando insultos y violencia en Israel
- Final | Valencia Basket se rehace para lograr un triunfo importante