Pepelu: "El equipo lo ha querido, pero otra semana más que los resultados no nos valen"

No hubo final 'feliz' para el Valencia. El conjunto che se tuvo que conformar con el empate ante RCD Mallorca, en un partido más donde los de Carlos Corberán reaccionaron, una vez más, cuando el marcado estaba en contra. Pero si hubo un jugador que aportó pólvora desde principio a fin fue Pepelu. El de Denia fue el mejor futbolista blanquinegro —y del partido en general— sobre el verde: 88 por ciento de pases acertados, dos pases clave, nueve recuperaciones... Aunque de poco sirvió su empeño por todo el centro del campo, porque su equipo inauguró la decimoséptima jornada de LaLiga en decimosexta posición, con 16 puntos en su casillero.

El balón parado, el lunar del Valencia

Fue el propio '18' del Valencia CF quién compartió las sensaciones del equipo en los instantes posteriores al pitido final. "No nos vamos contentos, la verdad. Queríamos la victoria, pero ha sido otro detalle a balón parado y ya son muchos", comentó respecto al gol que marcó el conjunto bermellón —el noveno de la temporada que llega en este tipo de acciones—. "Nos han puesto las cosas superdifíciles desde el principio", añadió el de Denia. Y precisamente, son esos primeros minutos los que más les cuesta al Valencia. Porque entran con el mono de trabajo a medio poner. Tanto que desde el partido contra el Real Oviedo, que los de Corberán no marcan en la primera mitad.

Pepelu durante el Valencia CF - RCD Mallorca / LaLiga

"Los resultados no nos valen"

"El equipo lo ha intentado y lo ha querido, pero otra semana más que los resultados no nos valen. Al final es vivir cada jugada al límite y si nos meten gol es que nosotros no lo estamos haciendo", expresó tajante. Aunque el centrocampista reconoció que tras el paso por vestuarios hubo un cambio en la dinámica, se mostraron más combativos: "En la segunda parte hemos tenido un arranque muy bueno y hemos tenido ocasiones, pero nos cuesta meter las que tenemos".