La reacción de Umar Sadiq tras ser preguntado por una posible vuelta al Valencia
El delantero nigeriano, que dejó un gran recuerdo en Mestalla, respondió con una sonrisa y un gesto afirmativo cuando se le mencionó al club blanquinegro
Tras el empate entre Levante y Real Sociedad, Sadiq fue abordado en la zona mixta por los micrófonos de Radio Marca Valencia. Allí se le preguntó por el Valencia, y el nigeriano reaccionó con una sonrisa y un gesto afirmativo, mostrando su simpatía y buen humor ante la mención del club.
Un recuerdo imborrable en Mestalla
Umar Sadiq llegó al Valencia en la segunda vuelta de la temporada 2024/25 y dejó una huella difícil de olvidar. Durante su estancia, el delantero nigeriano demostró su capacidad para marcar la diferencia en momentos clave. Con seis goles anotados en apenas la mitad de la temporada, Sadiq fue determinante para que el Valencia lograra puntos vitales que finalmente aseguraron la salvación. Más allá de las cifras, Sadiq logró ganarse el cariño de la afición y la confianza del cuerpo técnico. El ariete es un futbolista que agrada al técnico Carlos Corberán, lo que refleja la buena impresión que dejó durante su paso por el equipo. El futbolista “cayó de pie” en el club, adaptándose rápidamente al vestuario y mostrando profesionalidad y compromiso desde el primer momento.
Los seis goles de Sadiq en la segunda vuelta no solo ayudaron a sumar puntos cruciales, sino que también evidenciaron su capacidad para aparecer en los momentos decisivos. Su estilo de juego, caracterizado por la movilidad, la potencia física y la eficacia en el remate, encajó a la perfección en un Valencia que necesitaba refuerzos ofensivos para asegurar la permanencia en LaLiga.
El fichaje frustrado del verano
Este verano, el Valencia mostró un interés claro en reforzar su delantera y apuntó a Umar Sadiq como una de sus prioridades. El club blanquinegro intentó concretar su fichaje, consciente de la calidad y el impacto que el nigeriano había demostrado en su anterior paso por Mestalla. Sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto y la operación se frustró, dejando a la afición con la sensación de que el jugador que tanto había brillado en la segunda vuelta de la temporada pasada podría haber vuelto a formar parte del equipo.
Aun así, el recuerdo de Sadiq en el club sigue siendo positivo, y su imagen de profesional comprometido y goleador eficiente continúa presente tanto en la memoria del vestuario como entre los seguidores del equipo.
- Comunicado oficial del Castellón sobre estado de salud de Pablo Hernández
- Kiat Lim en la Junta de accionistas del Valencia CF: 'Podéis meteros conmigo y mi familia, pero no va a funcionar
- Valencia - Mallorca: Sin puntería no hay paraíso
- Valencia CF – RCD Mallorca: posibles alineaciones y claves de un duelo directo por la permanencia
- La convocatoria del Valencia CF ante el Mallorca: regresos, ausencias y decisiones de Corberán
- El Comité designa un árbitro joven, tarjetero y que ya 'robó' al Valencia para el duelo ante el Mallorca
- Lisandro Isei y Hans Gillhaus, atentos en el desastre del Valencia CF en Mestalla
- OFICIAL: Comunicado del Valencia Basket denunciando insultos y violencia en Israel