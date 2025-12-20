La reacción de Umar Sadiq tras ser preguntado por una posible vuelta al Valencia

Tras el empate entre Levante y Real Sociedad, Sadiq fue abordado en la zona mixta por los micrófonos de Radio Marca Valencia. Allí se le preguntó por el Valencia, y el nigeriano reaccionó con una sonrisa y un gesto afirmativo, mostrando su simpatía y buen humor ante la mención del club.

Un recuerdo imborrable en Mestalla

Umar Sadiq llegó al Valencia en la segunda vuelta de la temporada 2024/25 y dejó una huella difícil de olvidar. Durante su estancia, el delantero nigeriano demostró su capacidad para marcar la diferencia en momentos clave. Con seis goles anotados en apenas la mitad de la temporada, Sadiq fue determinante para que el Valencia lograra puntos vitales que finalmente aseguraron la salvación. Más allá de las cifras, Sadiq logró ganarse el cariño de la afición y la confianza del cuerpo técnico. El ariete es un futbolista que agrada al técnico Carlos Corberán, lo que refleja la buena impresión que dejó durante su paso por el equipo. El futbolista “cayó de pie” en el club, adaptándose rápidamente al vestuario y mostrando profesionalidad y compromiso desde el primer momento.

Umar Sadiq, autor de un golazo con el Valencia en la visita a Pamplona del pasado curso / LaLiga

Los seis goles de Sadiq en la segunda vuelta no solo ayudaron a sumar puntos cruciales, sino que también evidenciaron su capacidad para aparecer en los momentos decisivos. Su estilo de juego, caracterizado por la movilidad, la potencia física y la eficacia en el remate, encajó a la perfección en un Valencia que necesitaba refuerzos ofensivos para asegurar la permanencia en LaLiga.

El fichaje frustrado del verano

Este verano, el Valencia mostró un interés claro en reforzar su delantera y apuntó a Umar Sadiq como una de sus prioridades. El club blanquinegro intentó concretar su fichaje, consciente de la calidad y el impacto que el nigeriano había demostrado en su anterior paso por Mestalla. Sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto y la operación se frustró, dejando a la afición con la sensación de que el jugador que tanto había brillado en la segunda vuelta de la temporada pasada podría haber vuelto a formar parte del equipo.

Sadiq, celebrando su gol con el Valencia CF en Vallecas / LaLiga

Aun así, el recuerdo de Sadiq en el club sigue siendo positivo, y su imagen de profesional comprometido y goleador eficiente continúa presente tanto en la memoria del vestuario como entre los seguidores del equipo.