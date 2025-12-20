Valencia 'Mandíbula de Cristal' CF: 46 partidos sin remontar
El conjunto de Mestalla no le da la vuelta a un encuentro en el que empezó encajando desde el 27 de abril de 2023 (963 días), un periodo en el que ha empezado perdiendo casi medio centenar sin acabar ganando ninguno
Para ilustrar la negación que tiene el Valencia CF para darle la vuelta a un partido en el que encaja el primer gol se suele emplear el demoledor dato de los días que han pasado desde que Javi Guerra marcase aquel gol al Real Valladolid en 2023 que salvó al equipo del infierno. El contador va ya por 963 días, casi tres años naturales, pero hay otro registro que cuenta la historia de un equipo despersonalizado, que es la sombra de lo que fue y que explica porque eludir el descenso se ha convertido en el objeivo habitual de la entidad.
Durante esa travesía de casi mil días, han pasado casi tres temporadas y el Valencia ha recibido el primer gol en ¡46 partidos! sin ser capaz de darle la vuelta a ni uno solo de ellos para acabar ganando. El primer golpe es letal casi siempre, mandíbula de cristal eleveado a la enésima potencia.
De esos 46 partidos en los que encajó ese primer tanto, el Valencia CF acabó perdiendo hasta 33, pudiendo solamente salvar un punto en 13 de ellos (es decir, 13 de 138 puntos conseguidos en los partidos en los que empezó recibiendo gol). En todo este tiempo, el equipo solamente ha reaccionado en 18 partidos llegando a empatar (y en dos de ellos a remontar momentáneamente), pero en ninguno de los casos le dio para coger la inercia necesaria para acabar ganando la contienda.
La tendencia de quedarse a las puertas
En cuatro de los últimos cinco partidos, el Valencia CF ha recibido el primer gol el encuentro y solamente acabó perdiendo el del Atético de Madrid en el Metropolitano. El equipo encajó el primero contra el Real Betis y su reacción se quedó corta (1-1), lo mismo que le pasó frente al Sevilla (1-1), Atlético (2-1) y Mallorca (1-1), partidos que antaño se habrían culminado con victoria en Mestalla de forma habitual por la presión del estadio y la calidad de las plantillas valencianistas.
Contra los bermellones, no obstante, no se pudo culminar la remontada a pesar de que el empate llegó con un margen de más de media hora, pero el equipo acabó el partido involucionando con el paso de los minutos, condenado a alargar la maldición de las no-remontadas.
Todos los partidos que el Valencia CF no ha remontado desde el gol de Javi Guerra
Temporada 22/23
1. Cádiz 2-1 Valencia
2.Valencia 1-1 Villarreal
3. Mallorca 1-0 Valencia
4. Real Betis 1-0 Valencia
Temporada 23/24
5. Valencia 1 – 2 Osasuna
6. Alavés 1 – 0 Valencia
7. Valencia 0 – 1 Real Sociedad
8. Real Betis 3-0 Valencia
9. Mallorca 1 – 1 Valencia
10. Athletic 2-2 Valencia
11. Real Madrid 5-1 Valencia
12. Getafe 1-0 Valencia
13. Valencia 1 – 1 Barça
14. Atlético 2-0 Valencia
15. Las Palmas 2-0 Valencia
16. Villarreal 1 – 0 Valencia
17. Valencia 1 – 2 Betis
18. Barça 4-2 Valencia
19. Valencia 0-1 Alavés
20. Real Sociedad 1-0 Valencia
21. Valencia 1-3 Girona
Temporada 24/25
22. Athletic 1-0 Valencia
23. Atlético 3-0 Valencia
24. Real Sociedad 3-0 Valencia
25. Espanyol 1-0 Valencia
26. Valencia 0 –1 Rayo Vallecano
27. Valladolid 1-0 Valencia
28. Valencia 2-2 Alavés
29. Barça 7-1 Valencia
30. Villarreal 1-1 Valencia
31. Atlético 3-0 Valencia
32. Rayo 1-1 Valencia
33. Valencia 1-1 Espanyol
34. Alavés 1–0 Valencia
35. Valencia 0-1 Athletic
36. Betis 1-1 Valencia
Temporada 25/26
37. Osasuna 1-0 Valencia
38. Barça 6-0 Valencia
39. Girona 2-1 Valencia
40. Valencia 0-2 Villarreal
41. Real Madrid 4-0 Valencia
42. Betis 1-1 Valencia
43. Rayo 1-1 Valencia
44. Valencia 1-1 Sevilla
45. Atlético 2-1 Valencia
46. Valencia 1-1 Mallorca
