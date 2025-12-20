Valencia 'Mandíbula de Cristal' CF: 46 partidos sin remontar

Para ilustrar la negación que tiene el Valencia CF para darle la vuelta a un partido en el que encaja el primer gol se suele emplear el demoledor dato de los días que han pasado desde que Javi Guerra marcase aquel gol al Real Valladolid en 2023 que salvó al equipo del infierno. El contador va ya por 963 días, casi tres años naturales, pero hay otro registro que cuenta la historia de un equipo despersonalizado, que es la sombra de lo que fue y que explica porque eludir el descenso se ha convertido en el objeivo habitual de la entidad.

Durante esa travesía de casi mil días, han pasado casi tres temporadas y el Valencia ha recibido el primer gol en ¡46 partidos! sin ser capaz de darle la vuelta a ni uno solo de ellos para acabar ganando. El primer golpe es letal casi siempre, mandíbula de cristal eleveado a la enésima potencia.

De esos 46 partidos en los que encajó ese primer tanto, el Valencia CF acabó perdiendo hasta 33, pudiendo solamente salvar un punto en 13 de ellos (es decir, 13 de 138 puntos conseguidos en los partidos en los que empezó recibiendo gol). En todo este tiempo, el equipo solamente ha reaccionado en 18 partidos llegando a empatar (y en dos de ellos a remontar momentáneamente), pero en ninguno de los casos le dio para coger la inercia necesaria para acabar ganando la contienda.

La tendencia de quedarse a las puertas

En cuatro de los últimos cinco partidos, el Valencia CF ha recibido el primer gol el encuentro y solamente acabó perdiendo el del Atético de Madrid en el Metropolitano. El equipo encajó el primero contra el Real Betis y su reacción se quedó corta (1-1), lo mismo que le pasó frente al Sevilla (1-1), Atlético (2-1) y Mallorca (1-1), partidos que antaño se habrían culminado con victoria en Mestalla de forma habitual por la presión del estadio y la calidad de las plantillas valencianistas.

Contra los bermellones, no obstante, no se pudo culminar la remontada a pesar de que el empate llegó con un margen de más de media hora, pero el equipo acabó el partido involucionando con el paso de los minutos, condenado a alargar la maldición de las no-remontadas.

Pepelu durante el Valencia CF - RCD Mallorca / LaLiga

Todos los partidos que el Valencia CF no ha remontado desde el gol de Javi Guerra

Temporada 22/23

1. Cádiz 2-1 Valencia

2.Valencia 1-1 Villarreal

3. Mallorca 1-0 Valencia

4. Real Betis 1-0 Valencia

Temporada 23/24

5. Valencia 1 – 2 Osasuna

6. Alavés 1 – 0 Valencia

7. Valencia 0 – 1 Real Sociedad

8. Real Betis 3-0 Valencia

9. Mallorca 1 – 1 Valencia

10. Athletic 2-2 Valencia

11. Real Madrid 5-1 Valencia

12. Getafe 1-0 Valencia

13. Valencia 1 – 1 Barça

14. Atlético 2-0 Valencia

15. Las Palmas 2-0 Valencia

16. Villarreal 1 – 0 Valencia

17. Valencia 1 – 2 Betis

18. Barça 4-2 Valencia

19. Valencia 0-1 Alavés

20. Real Sociedad 1-0 Valencia

21. Valencia 1-3 Girona

Temporada 24/25

22. Athletic 1-0 Valencia

23. Atlético 3-0 Valencia

24. Real Sociedad 3-0 Valencia

25. Espanyol 1-0 Valencia

26. Valencia 0 –1 Rayo Vallecano

27. Valladolid 1-0 Valencia

28. Valencia 2-2 Alavés

29. Barça 7-1 Valencia

30. Villarreal 1-1 Valencia

31. Atlético 3-0 Valencia

32. Rayo 1-1 Valencia

33. Valencia 1-1 Espanyol

34. Alavés 1–0 Valencia

35. Valencia 0-1 Athletic

36. Betis 1-1 Valencia

Temporada 25/26

37. Osasuna 1-0 Valencia

38. Barça 6-0 Valencia

39. Girona 2-1 Valencia

40. Valencia 0-2 Villarreal

41. Real Madrid 4-0 Valencia

42. Betis 1-1 Valencia

43. Rayo 1-1 Valencia

44. Valencia 1-1 Sevilla

45. Atlético 2-1 Valencia

46. Valencia 1-1 Mallorca