El VCF Mestalla gana en el 90 y da un paso clave

La reacción del Valencia Mestalla después de su nefasto arranque de temporada avanza por buenos cauces. El equipo de Miguel Ángel Angulo volvió a ganar, esta vez tirando de épica con el gol de Rodrigo Gamón en el minuto 90 de encuentro frente al Olot, rival directo por la permanencia en Segunda RFEF y confirmando una gran racha de resultados en la que ya acumula tres triunfos y un empate en los últimos cuatro partidos.

Los valencianistas, que fueron muy superiores en los minutos iniciales, pero que se dejaron llevar en la segunda mitad, tuvieron que recurrir al arreón final, la agonía y la euforia para acabar de llevarse un partido que estaba marcado en rojo en el calendario por el rival y por el hecho de ser el previo al parón navideño.

El Mestalla empezó como un tiro, llevando los ¡uy! a la grada en varias ocasiones antes de que Víctor Jr. adelantase a los suyos tras recibir un pase de Lucas Núñez, marcharse de un rival con un gran gesto técnico y superar al portero con maestría.

Frenados por Pol Ballesté

El equipo no se quiso conformar y fue a por más, rozando el tanto en dferentes ocasiones, pero topándose con un Pol Ballesté convertido en un auténtico muro en la portería del Olot, que tuvo una ocasión muy clara para empatar, pero se encontró con Vicent Abril.

En la segunda parte fueron los catalanes los que salieron a tenerla y buscar la portería valencianista, obligando en diversas ocasiones a Vicent Abril a hacer paradas de mucho mérito. El meta valenciano está creciendo y su papel se antojaba clave.

Doblete de Víctor Jr.

A pesar del contexto de inferioridad en juego y en ocasiones, el Mestalla logró dar el segundo zarpazo al marcador, nuevamente gracias al gol de Víctor, que está haciendo una gran temporada a las órdenes de Angulo. El centro, como no, fue de un Marc Jurado que produce goles casi todos los partidos.

El partido se quedaba en una ventaja a priori suficiente en el marcador, pero los precedentes no invitaban a las confianzas. De hecho el Olot se volcó sobre la portería de Abril y Rubén Enri recortaba distancias. Se endendían todas las alarmas en un Puchades que debía resistir.

Los catalanes insistieron y rozaron el empate en varias ocasiones hasta que a falta de siete minutos, Enri conseguía el tanto del empate. Los fantasmas del pasado aparecían de nuevo por Paterna con la ventaja desaprovechada. El Mestalla, esta vez, respondió con personalidad al mazazo y en el descuento, tras una falta, Gamón cazó el balón suelto para dejar los tres puntos en casa.