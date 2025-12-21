Las cábalas del Valencia CF antes del cierre de 2025

La palabrería de los representantes de Peter Lim acostumbra a darse de bruces con la realidad. El último en estrellarse ha sido Kiat Lim, el presidente e hijo del máximo accionista del Valencia CF. "El objetivo es volver a Europa, y creo que vamos por el buen camino", fueron sus palabras en la Junta General Ordinaria de accionistas del pasado miércoles. Lo cierto, al contrario, es que la última jornada de la Liga en 2025 puede dejar al equipo de Carlos Corberán a más de diez puntos del sexto clasificado, última plaza UEFA a día de hoy... Eso, sin contar con el riesgo de acabar el año en zona de descenso después de no ser capaz de imponerse en Mestalla el viernes al Real Mallorca.

Por un lado van los discursos y, por otro, los resultados. Casi nunca de la mano sí de Meriton al mando se trata. De todos es conocido que el Valencia cumplirá en marzo de 2026 seis años sin jugar ni un solo partido en Europa. Más tiempo hace todavía de la última Navidad que el valencianismo pudo pasarla y disfrutarla con su equipo en posiciones europeas. Fue en diciembre de 2017, cuando en pocos meses Marcelino García y Mateu Alemany revivieron el primer cadáver deportivo de los Lim. Pese a perder 0-1 con el Villarreal, los blanquinegros despidieron 2017 como terceros en plaza de Champions League. Plaza que sellaron por dos veces en mayo de 2018 y 2019, aunque la Navidad 2018 se pasó a cuatro puntos del sexto. Y, a dos, con Albert Celades en 2020.

Desde entonces, la afición del Valencia no degusta unas fiestas de fin de año con los suyos entre los seis primeros de la Liga. Actualmente, el desastre en el que la administración Lim ha transformado al club hace que las miradas de los valencianistas miren, obligadas, más hacia abajo que hacia arriba. Existe el riesgo de que los de Corberán terminen 2025 en la zona de descenso, una situación que se dio el pasado curso y se repitió a lo largo de 24 jornadas.

Los 16 puntos replican los peores momentos antes y después de Marcelino

En la comparativa a 17 jornadas, las mismas que jugó hace un año antes del parón navideño, el Valencia suma con el entrenador de Cheste cuatro puntos más que a las órdenes de Rubén Baraja, precisamente, destituido el 23 de diciembre de 2024. Un bagaje más que pobre, incluso, en tiempos de Meriton. Los 16 puntos a estas alturas -inferior a la media del punto por partido- replican los peores momentos antes y después de la etapa Marcelino.

El rendimiento en resultados de hoy es idéntico al del conjunto del engañado Javi Gracia, sin fichajes, a poco de llegar al ecuador de la campaña 2020/21, y al de la entrada del invierno en el curso 16/17. Por entonces, el Valencia tenía los mismos 16 puntos que ahora, aunque si banquillo ya había sufrido tres impactos sísmicos. Pako Ayestaran fue relevado por Voro mientras aterrizaba Cesare Prandelli, y el interino tuvo que tomar de nuevo las riendas de modo permanente desde comienzos de año.

Prandelli dijo basta el 31 de diciembre de 2016, con el equipo en la posición 17, empatado con el límite del descenso a 12 puntos en 15 jornadas. Voro lo hizo reaccionar con un empate y una victoria ante Osasuna y Espanyol en los dos primeros encuentros de enero de 2017.

El Valencia vivía a 13 puntos de la sexta plaza. Cuatro años después, con Gracia, pasaba por una situación similar mientras comenzaba a sentirse la desintegración de la plantilla que habían conformado Mateu y Marcelino. Con el entrenador navarro, los blanquinegros despedían el año igualados con el decimoctavo -tercero en descenso- y a diez unidades de la Europa League. 2021 arrancó con un empate en Mestalla con el Cádiz, que dejó al conjunto de Gracia con 16 puntos, a una docena del sexto en 17 partidos de Liga.

Javi Gracia, en una de las ruedas de prensa en las que criticó las formas de proceder de Peter Lim / EFE

En los últimos años, solo Bordalás estuvo cerca de tener una Navidad en paz

Desde entonces hasta ahora, solo el Valencia de José Bordalás rozó una Navidad en Europa, con 29 puntos en 20 jornadas. El 31 de diciembre, su equipo habitaba a tres del sexto. Con Gennaro Gattuso se cerró 2022 a seis unidades en 15 jornadas, aumentándose hasta las nueve, en 17 (19 puntos). Al año siguiente, con 'Pipo' Baraja, pese a los 23 puntos, la distancia fue de ocho puntos con la Real Sociedad, quien marcaba la raya.

En las dos últimas temporadas, la historia se ha oscurecido todavía más haciendo más cábalas para abajo que para arriba. Rubén Baraja dejó, a su salida del club, al equipo en descenso, a 15 puntos de Europa, con solo 12 unidades, en 17 partidos. El más pobre de todos los balances en la paupérrima etapa Meriton.

Las cuentas del valencianismo entre el domingo y el lunes

Entre este domingo y el lunes, días en los que la Liga baja el telón, los intereses del Valencia CF se centran principalmente en lo que pueda pasar en Montilivi entre el Girona y el Atlético de Madrid (14:00 horas). Las cuentas son sencillas. Hoy, los valencianistas se enfundarán la camiseta atlética. Si los catalanes se imponen en su estadio al cuarto clasificado, los de Corberán pasarán Navidad y Fin de Año en descenso.

Para los que no arrojen la toalla europea. Esta noche hay un Betis - Getafe. Los verdiblancos marcan la zona europea, sextos, con 25 puntos, nueve más que los que tienen los de Mestalla. Y el lunes, la Liga dice adiós hasta 2026 con el Athletic - Espanyol. Los vascos podrían alcanzar los 26 puntos, y los barceloneses dispararse hasta los 33. Todos, demasiado lejos del Valencia de Corberán.