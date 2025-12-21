La doble punta de Corberán suma recursos y resta capacidad de reacción

El Valencia CF juntó contra el RCD Mallorca por vez primera a dos delanteros en el once titular. Después de muchos encuentros dudando entre alinear a Lucas Beltrán y Hugo Duro, Carlos Corberán optó por juntarlos a ambos para tratar de encontrar la mejor versión del argentino -más libre para moverse- y del madrileño, actuando como referencia pura.

Al equipo le faltó la pegada suficiente como para llevarse la contienda, pero la realidad es que generó ocasiones de sobra para ello. Hasta 17 tiros ensayó, generando hasta cuatro ocasiones claras de gol. Duro marcó el único gol valencianista en un movimiento de puro delantero a pesar de jugar un partido con poco brillo y Beltrán trató de aparecer en tres cuartos, aunque gozó de la mejor ocasión para ganar, pero Leo Román le sacó un pie milagroso.

Con los dos sobre el campo, el equipo puede ganar recursos y tratar de explotar las principales fortalezas de ambos en una temporada en la que al Valencia le está costando muchísimo generar ocasiones de peligro sobre la portería rival. De hecho hizo siete tiros más (17) que su media esta temporada (10) y aunque no le dio para vencer mostró una mejor cara atacante -con el condicionante de que el Mallorca le cedió el control después de marcar-.

Sin recursos desde el banquillo

La cara 'B' de esa apuesta de Corberán es que se quedó sin el recurso de sacar un delantero al campo en la segunda parte para ir a por la victoria. El conjunto valencianista, que de hecho se cayó con el carrusel de cambios al modificar la estructura táctica y sin la presencia del argentino, no tenía ningún '9' en el banco para tratar de meter una marcha más.

Lo más parecido a un delantero que tenía para dar entrada fue un Arnaut Danjuma que salió acostado a banda izquierda, como revulsivo en el entremo, o Diego López. En ningún caso el equipo tenía algo similar a un '9'.

Lucas Beltrán, rematando de cabeza ante el Mallorca / F. Calabuig

La situación evidenció una de las negligencias del pasado mercado de verano en la que el Valencia no fichó ni un solo ariete al uso y cuando se cayó Sadiq trajo a un futbolista que se desenvuelve mejor por detrás del punta. En esta ventana invernal el club está obligado a hacer un esfuerzo por el delantero y, de hecho, está en las conversaciones entre el técnico y la estructura deportiva.