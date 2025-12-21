Domingo solidario de las Leyendas del Valencia CF y las del Hércules por Lía y Lubo Penev

Veteranos del Hércules y del Valencia disputarán en Sant Joan d’Alacant un partido solidario en apoyo a la Asociación Pequeño Fresno este domingo en el Polideportivo municipal de la localidad alicantina para ayudar a Lía y dar visibilidad al Complejo de Esclerosis Tuberosa.

La Asociación Pequeño Fresno, dedicada a dar visibilidad al Complejo de Esclerosis Tuberosa y a apoyar a las familias afectadas por esta enfermedad rara, organizó una mañana solidaria y benéfica que enfrentó a las asociaciones de futbolistas veteranos del Hércules CF y las Leyendas del Valencia CF, quienes participaron de manera altruista para recaudar fondos destinados a Lía, una niña de dos años afectada por esta enfermedad. Lía padece tumores en el cerebro que le provocan epilepsia refractaria, una condición que requiere terapias continuas, exámenes médicos especializados y posibles intervenciones quirúrgicas, con costes elevados que su familia no puede asumir por completo (quienes lo deseen pueden colaborar mediante Fila 0 a través del número de cuenta: ES14 2100 8681 5002 0012 4226).

Con Penev siempre en el recuerdo

Además, el Valencia CF, a través de su Asociación de Futbolistas, sigue recaudando fondos para ayudar a sufragar la complicada operación a la que tiene que someterse Lubo Penev. El exjugador y Leyenda del Valencia CF se encuentra ingresado en una clínica oncológica de Alemania por culpa de un cáncer de riñón y su pronóstico es muy grave. Los médicos trabajan para definir el tratamiento adecuado, pero descartan la quimioterapia debido a su deterioro físico y la solución pasaría por una costosa operación. Por ese motivo, sus excompañeros en Valencia y el propio club han decidido aunar sus esfuerzos y recaudar fondos para sufragar la mencionada intervención.

Camisetas solidarias por Lubo

Por ese motivo, las Leyendas del Valencia CF salieron al campo con la camiseta de apoyo a Lubo que mostraron los jugadores del primer equipo en Mestalla y que se rifarán entre todos aquellos que colaboren con su ayude.

“Estamos cerca de alcanzar el 50% de lo que necesita”, explica Giner, que formó de inicio con algunos de los que compañeros que compartieron vestuario con Lubo como son José Manuel Sempere o Javier Subirats.

“Para nosotros es maravilloso dedicar una mañana para ayudar a Lía y, de paso, visibilizar la causa de Lubo”, añadía Subirats. En la causa del Búlgaro otras Asociaciones de veteranos como las del Atlético de Madrid, Celta y SD Compostela han mostrado ya su respaldo a la iniciativa. El número de cuenta, abierto a cualquier aportación privada o anónima es el ES23 3159 0078 5727 8681 8225

Lía, protagonista de un partido jugado de poder a poder

Santiago Román, alcalde de Sant Joan, abrió los actos previos agradeciendo a los presentes el esfuerzo de acudir en una fecha tan señalada, vísperas de Navidad, para ayudar por una buena causa como la de Lía, que a pesar de sus dos años, hizo el saque de honor.

Sobre el césped fue un partido de poder a poder en las que los herculanos entrenados por Visjnic yEspejo y capitaneados por Palomares, ex del Barça también, se adelantaron por dos ocasiones, gracias a Samu. Los valencianistas remontaron gracias a Castro y Míchel Herrero, que marcó el gol del día de falta directa.

Ya en la segunda mitad, Ricardo Arias Jr adelantó desde fuera del área al Valencia CF; el capitán local Baroja, también de falta directa, hacía el 3-3 y Manolo anotaría el definitivo 3-4 a favor del Valencia CF, pero sobre todo, a favor de Lía y de Lubo.