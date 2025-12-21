LaLiga de Corberán: Un desplome 'made in Meriton'

Con el partido del pasado viernes ante el RCD Mallorca, que terminó en un muy insuficiente empate a uno, Carlos Corberán ha dirigido al Valencia CF en la competición doméstica un total de 38 partidos, es decir, una liga entera. Lo ha hecho entre dos temporadas, el segundo tramo de la 2024/25 y el primero de la actual, registrando unos datos de rendimiento completamente alejados entre sí.

Los números no engañan: el primer Valencia de Corberán es uno y el segundo, de momento, es otro completamente distinto. Cuando el técnico de Cheste llegó al cargo en diciembre de 2024, lo hizo en una situación crítica, obligado a obrar una segunda vuelta 'de Europa' para salvar al equipo. Y lo hizo. En los 21 partidos que dirigió, sumó 34 puntos de 63 posibles, un ritmo que le permitió no solo evitar el descenso, sino llegar incluso a soñar con la clasificación europea.

Pero la ilusión por mantener esa dinámica esta temporada se desvaneció pronto. Desde la primera jornada el Valencia ha demostrado ser un equipo bien distinto y, evidentemente, se ha reflejado en los resultados: En los 17 partidos disputados, el conjunto de Carlos Corberán solo ha sumado 16 puntos, menos de uno por partido. Números que, evidentemente, le mantienen en la pomada del descenso: El Valencia actualmente es decimoséptimo, solo un punto por delante del precipicio.

Corberán, gritando en la banda / LaLiga

El balance total de los 38 partidos que ha dirigido Carlos Corberán en Liga entre la pasada campaña y la actual es de 50 puntos, una media de 1,315 por partido. Por contextualizar, es una media superior a la de Javi Gracia, Bordalás o Gattuso, pero inferior a la de Baraja y por supuesto Marcelino en sus primeros 38 partidos (los que llegaron).

¿Cómo lo hicieron los predecesores de Corberán?

La debacle de puntos por partido de Corberán es hasta lógica si se analizan los precedentes desque llegó Meriton al club. Lo normal a día de hoy en el banquillo del Valencia CF es no durar más de una temporada y hacerlo con un rendimiento de más a menos.

El último técnico con buenos números es Marcelino, "casualmente" el más alejado en el tiempo. Su primera temporada fue excelsa, sumando 73 puntos en 38 partidos de Liga (1,92 puntos por partido). Tampoco fue malo su segundo año, aunque sí peor, y su destitución llegó al inicio de su tercera campaña.

Marcelino García Toral, con La Cerámica de fondo / Villarreal CF

Su sucesor en el cargo fue Celades, quien no llegó a dirigir al Valencia 38 partidos ligueros. Lo hizo en 29 encuentros, sumando un total de 42 puntos, es decir, 1,44 por partidos. Números ya por debajo de los que logró Marcelino. El fin de Celades en el cargo llegó en la reanudación de LaLiga tras el periodo de Covid, en el que sumó 4 puntos de 15 posibles.

El curso 20/21 lo inició Javi Gracia, otro entrenador que no alcanzó los 38 partidos. Bajo el mando del navarro, el Valencia disputó 34 partidos de liga en los que solo sacó 36 puntos. Una media de 1,06 puntos, la más baja entre los últimos entrenadores.

José Bordalás asumió el mando en la temporada 2021/22, completando la temporada de 38 partidos ligueros y sumando 48 puntos en total, una media de 1,26. No continuó en el cargo fulminado por Meriton y su sustituto fue Gennaro Gattuso, que solo aguantó 18 partidos en los que sumó 20 puntos, 1,11 por encuentro.

Baraja, del milagro a la debacle

Esa temporada en la que Gattuso dijo adiós exigía una reacción urgente para evitar el descenso, y el encargado de apagar ese fuego fue Rubén Baraja. Llegó al cargo en el tramo final de la temporada y salvó al equipo. Comenzó la temporada 2023/24 en el banquillo y los primeros partidos fueron mejores todavía, dejando un balance de 54 puntos sumados en sus primeros 38 partidos (entre el final de la campaña 22/23 y el inicio de la 23/24). Una media de 1,42 poe partido, al siguiente más alta tras Marcelino.

Cuando todo se fue al traste, tónica habitual con Meriton, llegó el turno de Corberán y su mencionada salvación.

Rubén Baraja ya no es entrenador del Valencia / sd

Gráfico de los puntos por partido que han logrado los últimos entrenadores del Valencia en sus primeros 38 partidos de liga (o hasta dónde hayan llegado):