Navidad fuera del descenso... gracias al Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid de Diego Simeone ha completado en Girona su mejor partido de la temporada como visitante y, de paso, le ha echado una mano al Valencia CF. Los atléticos, que han arrasado en Montilivi con un contundente marcador de 0-3, han compensado los tres puntos que en la jornada anterior le arrebataron a los de Carlos Corberán en el estadio Metropolitano (2-1) con una victoria sobre el conjunto que marca el descenso con 15 puntos, el Girona FC.

La única posibilidad que tenía el equipo entrenado por Míchel de salir de la zona roja, metiendo en ella al Valencia, pasaba por ganar en su campo al Atlético. Sin embargo, desde el comienzo se ha comprobado que las opciones de los catalanes de lograrlo eran nulas. Los madrileños han dominado el encuentro de principio a fin. A los 13 minutos, como ante el Valencia, Koke abrió la cuenta. A pocos minutos del descanso, Gallagher amplió la renta. Y, también como la semana pasada, Griezmann se inventó una obra de arte para cerrar el resultado con la pierna izquierda.

El Atlético festeja el tercer gol en Montilivi en los instantes finales del partido / LaLiga

Gracias a este resultado, pese a la crisis de resultados, el Valencia pasará la Navidad fuera de la zona de descenso con un punto de renta sobre el Girona. Con cinco puntos menos que los de Corberán, se sitúa el Real Oviedo, con 11. Uno menos, diez, tiene el Levante UD, con nuevo entrenador desde este fin de semana, el luso Luís Castro. Los azulgranas son los colistas de la Liga.

A nueve de Europa

Entre este domingo y mañana lunes concluirá la última jornada de Liga en este año 2025. El conjunto blanquinegro estará pendiente a los partidos Betis - Getafe y Athletic - Espanyol para conocer cuál será la desventaja con la que iniciará 2026 en relación con los puestos europeos. Ahora es de nueve puntos.

Por delante del Valencia CF, como rivales más directos en la lucha por la permanencia, quedan la Real Sociedad (17 puntos), Alavés (18), Mallorca (18), Rayo Vallecano (18), Osasuna (18) y Elche (19).

El Valencia retomará la competición el sábado 3 de enero en Vigo enfrentándose al Celta, a las dos de la tarde, en la decimoctava jornada. Mucho tendrá que mejorar el rendimiento del equipo para hacerse a lo que dictaba el club en el comunicado de bienvenida a Ron Gourlay, allá por finales del mes de mayo: "regresar a la élite europea".