La racha triunfal del VCF Mestalla de Angulo confirma la reacción

El Valencia Mestalla ya ve la luz al final del túnel. Después de un inicio de temporada en el que el equipo se mostraba incapaz de sacar adelante los partidos por errores graves, dificultad para darle continuidad a las buenas sensaciones y mucha fragilidad, el equipo de Miguel Ángel Angulo empezó a carburar poco a poco, antes incluso de la llegada de las victorias, exhibiendo un mejor juego y reduciendo los problemas que le llevaban a la derrota.

La situación ha cambiado por completo para el segundo equipo valencianista, que después de haber estado muchas semanas hundido en el farolillo rojo de la tabla se marcha al parón navideño en promoción de descenso con un partido menos y con tres equipos 'a tiro', una situación que hubiera firmado meses atrás.

Víctor Jr y Marc Jurado se saludan tras un gol / Valencia CF

El algodón no engaña y las dinámicas tampoco. En su arranque perdió hasta cuatro partidos de los primeros seis... Y ahora lleva solamente una derrota en los últimos nueve, una racha en la que además ha ido de menos a más porque si bien esos primeros partidos sirvieron para asentar la mejora, serenarse para reducir el número de errores no forzados y crecer de la mano de futbolistas importantes para el entrenador, los últimos son habitualmente sinónimo de victoria: cuatro triunfos en cinco encuentros.

La reivindicación de Angulo

El técnico, que estuvo muy cuestionado por los resultados iniciales, habló tras el encuentro para reivindicar a su equipo, el trabajo que ha hecho para salir del pozo, y pedir apoyo de cara a la segunda vuelta: "Me quedo con esta buena racha que llevamos y esta trayectoria de los últimos partidos, tanto en casa como fuera, en la que estamos mejorando en muchísimas facetas del juego que antes, al inicio de temporada, nos costaba mucho. Hay que seguir creyendo en este grupo y trabajar con ellos, necesitan que les ayudemos entre todos. Hay muchas horas de trabajo por parte de todo el staff y mucho compromiso de los jugadores y, cuando veo eso, me quedo tranquilo en cuanto a que saldremos de la situación, pero habrá momentos de sufrimiento como ya ha ocurrido durante la temporada", señalaba.

No se quedó ahí, sino que también defendió la fortaleza del grupo y de su unión en una situación así: "Somos un equipo y a todos nos afecta, para bien o para mal, la situación. Hay días peores y también hay días en los que tienes la suerte de, en el último minuto, hacer el gol de la victoria y esta vez nos ha tocado tener esta dinámica positiva. Toda esa celebración, de la gente del banquillo y de los del staff, ha sido un poco descarga de emoción porque pasamos muchas horas trabajando para intentar mejorar a los jugadores. Nos sentimos como una familia y vamos a ir a muerte con ellos", dijo.