Avances en las obras del Nou Mestalla JM López Actualizado: 22/12/2025 11:23 Ver galería > Avanzan las obras del Nou Mestalla. Está previsto que estos días previos a Navidad inicien la instalación de la cubierta de que será el nuevo feudo valencianista.

