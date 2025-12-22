JM López

Así avanzan las obras de la instación de la cubierta del Nou Mestalla

Novedades en el Nou Mestalla. Está previsto que estos días previos a Navidad inicien la instalación de la cubierta de que será el nuevo feudo valencianista. El primer paso para sostener esa cubierta que finalmente cubrirá todos los estadios del campo pasa por levantar los 50 pilares de 40 metros de altura que la sostendrán. Un nuevo avance en el calendario previsto de contrucción, que tenía el inicio del montaje de la estructura de la cubierta, así como los pilares exteriores plantificados para antes de cerrar el año 2025. Más información