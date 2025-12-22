El Nou Mestalla inicia la instalación de su cubierta traslúcida

Avanzan las obras del Nou Mestalla. Está previsto que estos días previos a Navidad inicien la instalación de la cubierta de que será el nuevo feudo valencianista. El primer paso para sostener esa cubierta que finalmente cubrirá todos los estadios del campo pasa por levantar los 50 pilares de 40 metros de altura que la sostendrán. Un nuevo avance en el calendario previsto de contrucción, que tenía el inicio del montaje de la estructura de la cubierta, así como los pilares exteriores plantificados para antes de cerrar el año 2025.

Esta cubierta 'sostenible' tendrá un peso de 4.800 toneladas y será soportada por 50 pilares de acero S355. Estos pilares constituirán las columnas principales de la fachada y de sección rectangular (cerrada) de 1.200x760 mm, además de otros de 1.400x850 mm y de 1.400x760 mm con una base de placas que formarán secciones armadas con rigidizadores longitudinales y transversales.

Avances en las obras del Nou Mestalla / JM López

Así funcionará la cubierta 'sostenible' del Nou Mestalla

El Nou Mestalla recogerá en su cubierta el agua de la lluvia para el riego, según desveló el director de Operaciones e Infraestructuras del Valencia, Christian Schneider, en la jornada 'Sostenibilidad y reporte empresarial: retos y oportunidades' celebrada en el Palco VIP de Mestalla. El proceso de montaje entre pilares, anillo de compresión, tendido de cables, izado de cables, obra civil y tie-down, etc. está `previsto que tenga una duración de unos 16 meses, hasta la instalación de la cubrición de la cubierta, prevista para finales de abril de 2027, apenas tres meses antes de la efectiva culminación de todas obras.

Uno de los grandes valores del nuevo estadio será, precisamente, la cubierta que tamizará la luz mediterránea protegiendo el sol y la lluvia en la totalidad de los 70.044 asientos, ampliando el efecto acústico desde la grada al campo y sobre la que Octopus Energy -Sustainable Founding Partner- implementará una instalación fotovoltaica, constituida por paneles solares con gestión de sistema inteligente, en su perímetro exterior. Una cubierta que será un pulmón de energía verde y que, con esta singularidad, contribuirá a consolidar el Nou Mestalla como un símbolo de orgullo e innovación para la ciudad y como un auténtico referente medioambiental.

Pero, y ¿cómo se producirá su estructura? FCC Construcción, junto a la empresa española Horta Coslada, compañía líder en el diseño, fabricación, ingeniería y montaje de todo tipo de estructuras metálicas como las cubiertas de estadios de fútbol del Bernabéu, Riyadh Air Metropolitano, San Mamés, Stade Vélodrome, RCDE Stadium y el Ciutat de València, es la encargada de realizar este trabajo y ya ha iniciado este proceso. En la ciudad de València también cuentan con la elaboración del Azud de l’Or del puente de la Ciudad de las Artes y las Ciencias.