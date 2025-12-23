Carta a los Reyes Magos: "Quedarme en Mestalla, jugar en Europa..."

La asociación de oposición a la actual gestión del Valencia CF, Libertad VCF, ha lanzado este martes, 23 de diciembre, un mensaje navideño cargado de nostalgia y esperanza, pero también con claro contenido reivindicativo respecto al devenir del club, mucho más cerca de las posiciones de descenso que de la zona europea.

En su comunicado en redes sociales, Libertad VCF anuncia un cambio en la imagen del panel publicitario que tiene contratado en la Avenida de Aragón, próximo a Mestalla. La asociación, que mantiene abierto un litigio con el club y con el Ayuntamiento por la concesión de la licencia de obra del nuevo estadio, subraya que la Navidad es momento de "alegría, ilusión y nostalgia", donde "se refuerzan los sentimientos de amor, generosidad y esperanza". Para los valencianistas, junto a la familia, uno de los amores más preciados es su equipo, el Valencia CF.

Al mismo tiempo, Libertad VCF aprovecha la ocasión navideña para mantener viva la crítica contra el máximo accionista, Peter Lim, los gestores del Consejo de administración y las actuaciones que han provocado el hundimiento deportivo y económico de la entidad en comparación con su tradición histórica hasta el aterrizaje de los Lim.

Lim provoca una vida en la nostalgia para los valencianistas

"Para los valencianistas que amamos al Valencia CF no hay mayor alegría o ilusión que borrar de nuestras vidas a quien está matando nuestro club y que provoca vivir en la nostalgia de un pasado glorioso", escriben.

La asociación concluye su mensaje con un deseo cargado de simbolismo para la afición: "¡Que se cumplan todos los deseos!". La imagen del panel consiste en un niño con los colores del equipo elaborando la tradicional carta a los Reyes Magos, mientras escribe, en ella se puede leer: "Queridos Reyes Magos, (y una breve lista de deseos), quedarme en Mestalla, jugar en Europa. LIM GO HOME".

Esta comunicación se suma a otras acciones recientes de Libertad VCF, entre las que la asociación ha defendido la reforma y permanencia en el estadio de Mestalla.