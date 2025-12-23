Entrenamiento a puerta abierta del Valencia en Mestalla: Fecha, hora y cómo conseguir tu entrada

El Valencia CF abre las puertas de Mestalla a la afición para ver gratis un entrenamiento del conjunto de Carlos Corberán. El próximo lunes, 29 de diciembre, a las 11:30 horas, el equipo continuará con su puesta a punto para preparar el partido de LALIGA EA SPORTS 25-26 ante el RC Celta de Vigo y lo hará con el calor de la afición valencianista.

El entrenamiento de la plantilla que dirige Carlos Corberán será con apertura de puertas para el público general y los medios de comunicación a las 10:30 horas. Una buena oportunidad para los aficionados de ver de cerca a sus jugadores en estas fechas navideñas. La entrada será gratuita y se abrirá Tribuna y una vez se llenen las localidades, se habilitará la zona norte.

Cómo conseguir tu entrada

Para poder acceder a Mestalla tienes que rellenar y enviar este formulario. Se te enviará el comprobante de reserva junto con un QR que deberás presentar en el acceso al Camp de Mestalla el 29 de diciembre. Desde hoy, 23 de diciembre a las 10:00h, hasta el domingo, 28 de diciembre a las 23:59 horas, tienes de plazo para rellenarlo.

Ramazani y Gayà, durante un entrenamiento del Valencia CF / VCF

Vacaciones hasta el 27 de diciembre

La plantilla del Valencia inició sus vacaciones de Navidad tras el encuentro en Mestalla ante el Mallorca el viernes 19 de diciembre y regresará al trabajo en la Ciudad Deportiva de Paterna el próximo sábado 27 de diciembre en sesión vespertina a las 17:00 horas.