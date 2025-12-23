Ya hay horario para el partido del Valencia ante el Getafe

Nuevo partido en el calendario del Valencia CF para el mes de enero. LaLiga ha anunciado este martes los horarios de la Jornada 20 de LaLiga para el mes de enero. Los de Carlos Corberán se miden al Getafe en el Coliseum el domingo 18 de enero a las 14:00 horas.

Otro partido importante para el Valencia en su lucha por salir de las posiciones más bajas de la clasificación. El Valencia pasará la Navidad fuera de la zona de descenso con un punto de renta sobre el Girona. Con cinco puntos menos que los de Corberán, se sitúa el Real Oviedo, con 11. Uno menos, diez, tiene el Levante UD. Los azulgranas son los colistas de la Liga.

El calendario para el inicio de 2026 será intenso para los de Corberán. En el primer partido del año se medirán al Celta en su 'debut' del nuevo año en Balaídos el sábado 3 de enero a las 14:00 horas, pero a partir del compromiso ante el Elche en Mestalla el calendario se aprieta para el conjunto valencianista, que tendrá la siguiente semana su compromiso de octavos de final de Copa del Rey, prevista para el 13, 14 y 15 del mes de enero, aunque todavía a la espera de rival porque todavía no se ha realizado el sorteo. Después, para completar el mes de enero, se enfrentará al Getafe y posteriormente recibirá al Espanyol.

Pepelu, frente al Mallorca / LaLiga

Calendario para 2026

Celta-Valencia sábado 3 de enero 14:00 horas

Valencia-Elche sábado 10 de enero 21:00 horas

Octavos de final de Copa del Rey. A la espera del sorteo 13, 14 y 15 del mes de enero

Getafe-Valencia Domingo 18 de enero a las 14:00 horas