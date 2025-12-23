La nueva vida de Gabriel Paulista en el Besiktas

A sus 35 años, Gabriel Paulista disfruta en Turquía casi de una segunda juventud. El central brasileño se encuentra en un buen estado de forma y rindiendo a buen nivel en el Besiktas, club con el que es titular de manera habitual y con el que busca meterse en la pelea por Europa después de descolgarse en la lucha por el título.

El futbolista, que ha tenido etapas en su carrera muy desafortunadas a nivel de lesiones, está encontrando la estabilidad en suelo otomano. Esta campaña, de hecho, solamente se ha tenido que perder dos encuentros en lo que va de curso por una distensión que tuvo en el muslo, pero que apenas le apartó ocho días del terreno de juego.

Viene de estar en el once de la jornada

Paulista, que ha jugado esta campaña más del 60 por ciento de los minutos con 'Las Águilas', viene de hacer una serie de partidos de mucho nivel que le han hecho edstacar en la crítica de la afición y la prensa turca. Sin ir más lejos en la última semana fue nombrado en el mejor once la jornada de Fanatik, uno de los portales más importantes de Turquía.

Su partido frente al Rizespor no pasó desapercibido, como tampoco el regular rendimiento que está ofreciendo con el conjunto otomano. El jugador, que en las últimas semanas ha pasado por un mal momento personal por la enfermedad de su madre y por una operación ocular a la que tuvo que ser sometido su hijo, está apurando su carrera europea siendo titular y disfrutando del fútbol hasta las acaballas de su trayectoria.

La acción en la que Paulista recibe un codazo en la boca / beIN Sports Turquía

Feliz en Turquía

El futbolista, de hecho, se mostró muy feliz en una entrevista por haber decidio jugar en Besiktas: "Mi familia también está muy feliz aquí. No es fácil para una familia adaptarse a un nuevo lugar, pero la mía ya se ha adaptado. El cariño que me demuestra la afición me hace muy feliz. Intento corresponder a ese cariño en el campo. Intento demostrar que juego con pasión, dándolo todo hasta el final. Mi contrato tiene dos años más. Estoy intentando dar lo mejor de mí. Espero rendir aún mejor. No sabemos qué nos depara el futuro. Podrían ser dos temporadas, podría ser diferente, o podría ser otro año. No podemos saberlo. No puedo decir si terminaré mi carrera aquí o no. Mi único objetivo es hacerlo mejor. Lo único que quiero es luchar por las victorias"", señaló.