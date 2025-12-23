El Valencia CF de Peter Lim renuncia a 30 millones de euros

En septiembre de 2019, el máximo accionista del club, Peter Lim, tomó una decisión que ha conllevado graves consecuencias deportivas y económicas para la entidad, y que con el paso del tiempo hoy se ponen en evidencia. El empresario singapurense prescindió de Marcelino García, el técnico que había conducido al equipo a la Champions League dos temporadas consecutivas. Dos meses más tarde, se marchó su gran aliado en la confección de plantilla, el director general, Mateu Alemany. Más allá de los ingresos UEFA perdidos, cientos de millones tras seis años fuera de las competiciones europeas, la reducción en la inversión desde entonces ha provocado también una disminución significativa en las ganancias por el reparto de los derechos televisivos de la Liga.

El paso de Marcelino y Mateu resultó en los balances del club un incremento en lo referente a la partida de ingresos televisivos en las cuentas de resultados de 2019 y 2020, además de la posibilidad de continuar amortiguando la caída hasta junio de 2023. La clasificación en la Liga importa a la hora del reparto total de ingresos por TV: 1292 millones en el curso 2014/25 entre los clubes de Primera división. Un 50 % se divide a partes iguales, pero la otra mitad la determina la posición en la tabla (25 %) y la implantación social del club (otro 25 % por impacto mediático, audiencias y abonos). Y esta es la principal razón por la que el Valencia, cada vez menos competitivo, se ha dejado por el camino entre la temporada 2019/20 y la 2024/25 29,9 millones de euros. Su afición, gracias a la fidelidad, repercute en que el descenso no sea todavía más serio.

Así es el reparto de los ingresos de televisión

El dinero que debe percibirse por méritos deportivos se cobra en función de lo hecho en las últimas cinco campañas, según estos porcentajes: 35 %, 20 %, 15 %, 15 %, 15 %. El Valencia, por ejemplo, ha cobrado el 35 % de lo que le toca por acabar duodécimo a finales de mayo de 2025, el 20 % de lo correspondiente al noveno puesto de la 23/24, el 15 % por terminar decimosextos en 2023, y ese mismo porcentaje de lo que correspondía a las plazas novena en 2022 y decimotercera, en 2021, respectivamente.

Décimo equipo en el ranking 2024/25

La cantidad percibida por el club de Mestalla en el balance 24/25, tras los ajustes del préstamo de CVC (-1,41), es de 52,53 millones de euros. Actualmente, el Valencia es el décimo equipo en el ranking de ingresos por derechos de televisión tras el reparto de la patronal de clubes profesionales en España.

La última actualización que ha hecho la Liga por derechos de TV para los clubes profesionales / LaLiga

Después de los ajustes por el acuerdo del Plan Impulso con CVC, el Real Madrid es la entidad que más ingresa en esta partida, 157,92 millones, superando así los 156,45 millones que recibe el FC Barcelona. Ambos reciben cantidades ligeramente inferiores al curso anterior. El Atlético de Madrid, por su parte, mantiene sin oposición la tercera posición en la lista, si bien ha descendido desde los 117,89 millones de euros a 108,17.

Este curso, únicamente los tres ascendidos y el Girona FC, tras su clasificación para la Champions 24/25, han visto crecer sus ganancias por los derechos audiovisuales. Sin embargo, entre los que más decrecen se halla el Valencia, que en los últimos cinco años lo ha hecho sistemáticamente, dejando de ganar en las dos últimas campañas más de 14 millones.

Lejos de los grandes, 'sorpasso' de clubes como Villarreal y Betis

Como en el campo, en la cuenta corriente por ingresos televisivos, el club valenciano ha dejado de sentarse al lado de los grandes del fútbol español. Ha pasado de ser el cuarto que más ingresaba tras la temporada 2019/20 a ser actualmente el décimo. Fue el quinto en los cursos 20/21 y 21/22, arrastrando lo hecho en los años en los que se metió en la Champions, pero comenzó a decaer después. Sexto, en 2023 y noveno y décimo en las dos actualizaciones más recientes.

El gráfico prueba como Villarreal CF y Betis le han ido comiendo terreno al Valencia CF hasta superarlo / P. Calabuig | datos laLiga

En materia de ingresos televisivos, el Valencia estuvo el primero tras los tres poderosos (Barça, Madrid y Atlético), después convivió con cantidades similares a las obtenidas por Sevilla, Villarreal, Betis, Athletic o Real Sociedad, y ya está por detrás de todos estos. Rebasado, incluso, por el Girona... y más cerca de lo que percibió en la última temporada la UD Las Palmas (40,63), descendido, que de sumas como las de Athletic (72), Real Sociedad (68) y Betis (65).

Las decisiones de no apostar por la mejora deportiva del equipo, así como de no reemplazar durante años a Alemany por ejecutivos de fútbol con un perfil similar al del balear, se pagan muy caras en todos los sentidos. En el gráfico, por ejemplo, se observa el 'sorpasso' en las últimas temporadas de clubes como el Villarreal CF y el Real Betis.