El Valencia CF ‘retoma’ el caso Sadiq donde lo dejó

El Valencia CF afronta un año más la ventana de traspasos de invierno obligado a acertar y a realizar una serie de operaciones para evitar el desastre. En el club tienen claras las tres necesidades principales: un defensa central zurdo, un centrocampista físico y un delantero de referencia que complemente a Hugo Duro. Las mismas que hace unos meses, pero con una serie de dificultades económicas y de Fair Play Financiero que complican el objetivo de mejorar la plantilla.

En esta tesitura, la optimización de los recursos se antoja clave para poder colmar el mayor número de necesidades que tiene Carlos Corberán en su plantilla con la necesidad de mejorar el pobre rendimiento que han ofrecido en la primera vuelta. La maltrecha economía del club, de hecho, puede obligarle a priorizar unas apuestas por encima de otras.

Las tres necesidades

El delantero es de todos ellas la necesidad principal con la que se afronta el mercado, ya que en la posición de central -en la que se quiere reforzar-, José Copete ha dado un paso al frente en las últimas semanas, mientras que Pepelu ha hecho lo propio en el centro del campo. Ambas zonas siguen precisando de llegadas que eleven el suelo competitivo del equipo, así como que le brinden una rotación de mucho más nivel -la brecha entre la Unidad 'A' y la 'B' es cada vez más grande-, pero el gran asunto pendiente del club no es otro que el '9', ya que la llegada de Lucas Beltrán le ha dado otras opciones al juego del equipo, pero su papel dista mucho del de un ariete tradicional. El gran nombre en esa parcela vuelve a ser el de Umar Sadiq.

El caso Sadiq, activo

Las piezas del tablero en este caso, de hecho, están prácticamente en el mismo sitio que el último día del pasado mercado de verano. El conjunto blanquinegro lo quiere para apuntalar su ataque, pero quiere evitar pagar traspaso por él y la Real Sociedad no quiere cederlo hasta final de temporada. A partir de aquí hay una serie de factores que irán marcando el desarrollo de un culebrón que ha empezado de nuevo.

El conjunto de Mestalla ya ha movido ficha y se ha dirigido a su entorno para negociar las condiciones de su hipotética llegada. El acuerdo no ha cristalizado, pero la sintonía y la predisposición del nigeriano para recalar en el coliseo de la Avenida de Suecia es total y, al igual que el pasado mercado veraniego, está dispuesto a jugar su papel y esperar para vestir de nuevo como valencianista.

Sadiq, celebrando su gol con el Valencia CF en Vallecas / LaLiga

La Real Sociedad, un hueso negociador

A partir de aquí, la fortaleza negociadora de la entidad txuri--urdin quedó patente en verano, aguantando el tirón hasta el final a pesar de que no contaban con el jugador e incuso cuando a última hora el Valencia CF cedió en su postura y se abrió a la vía del traspaso. En esta coyuntura, la 'compra aplazada' o cesión con compra obligatoria a final de temporada sería en principio la única fórmula en la que podrían entenderse ambos clubes en caso de no querer ceder en sus posturas de cara a invierno.

Sin contacto entre clubes

Por el momento no existen los contactos entre clubes, pero el Valencia no debería tardar en 'meterse en harina' para atacar su fichaje y dependerá de la postura del conjunto donostiarra -ahora rival directo- que Sadiq pueda, esta vez sí, cumplir su deseo de jugar en Mestalla o si, por el contrario, los valencianistas se ven obligados a explorar vías alternativas para que el fichaje en esta demarcación no le impida afrontar las otras que necesita.