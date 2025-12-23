El Valencia presenta el Experience Center del Nou Mestalla: Todos los nuevos detalles del estadio

El Valencia CF ha presentado este martes el nuevo Experience Center del Nou Mestalla, ubicado en la Avenida de Suecia, en frente de Mestalla, concretamente en el bajo donde antes estaba ubicada la sede de la Fundación. Este nuevo espacio está diseñado para que los aficionados puedan conocer de primera mano los servicios y las experiencias que formarán parte de la oferta de Hospitality del Nou Mestalla.

En este nuevo Experience Center, el Valencia CF, de la mano de Legends, empresa encargada de comercializar el Hospitality del Nou Mestalla, recrea todos estos servicios mencionados, con el obejtivo de que el cliente pueda imaginarse de la forma más realista posible lo que se le ofrece antes de decidir consumirlo o no.

Pero... ¿qué es el Hospitality del Nou Mestalla y qué ofrece?

Cabe recalcar que la experiencia Hospitality del Nou Mestalla, y de cualquier otro estadio, no se refiere a los asientos de grada general del estadio, sino a otro tipo de butacas que ofrecen una serie de experiencias y de ventajas que, por supuesto, tienen un coste más elevado. La realidad es que este tipo de opciones están pensadas y destinadas para empresas que quieren disfrutar de las ventajas que ofrecen los distintos servicios de Hospitality, y no tanto para el aficionado promedio.

En total, la experiencia hospitality ofrecerá 10 tipos diferentes de productos: Algunos de los ejemplos pueden ser las Suites y los Loges. Las suites son espacios en los que el cliente contará con butacas más cómodas en uno de los sitios con mejor visibilidad del estadio y una sala cerrada (acristalada) justo detrás con mesas y sillas en las que poder comer o beber, teniendo la oportunidad de vivir el partido desde la mencionada sala y/o desde las butacas, pensadas para sentir el ambiente del estadio sin una cristalera entre el asiento y el terreno de juego.

Otro ejemplo son los loges, que cuentan con los asientos más cómodos de todo el estadio. Son espacios con cuatro de estas butacas que también contarán con pantallas para ver repeticiones del partido y otro tripo de ventajas.

Otro tipo de opciones, quizá más asequibles para el aficionado medio, serán las experiencias denominadas oro, plata y bronce, que pueden ser equivalentes al palco vip del actual Mestalla pero con más ventajas.

Cabe destacar que las empresas que adquieren este tipo de salas o servicios, lo hacen con contratos multianuales, es decir, 'compran' ese espacio para toda la temporada y más adelante. No se compra cada partido. Preguntados por si los precios pueden estar condicionados al rendimiento deportivo del equipo, tanto el club como Legendes han dejado claro que los precios son fijos porque los servicios seguirán siendo los mismos.

Suite de la Hospitality Experience / VCF

Nuevos detalles del Nou Mestalla y la transición

En la presentación también ha habido tiempo para que el Valencia y Legends aporten nuevos detalles y fechas del Nou Mestalla y la transición que se producirá en el próximo año y meido. Los tres pilares en los que han insistido para explicar el nuevo estadio son: Experiencia memorable (estilo de vida mediterráneo), Hospitaluty and Mice (diseñado para todo tipo de eventos) y Smart Stadium (Conectividad e innovación).

El Valencia se muda al Nou Mestalla en verano del 2027

El club reanudó las obras el pasado mes de enero tras más de una década paradas y el objetivo marcado es finalizar la construcción en verano de 2027. Eso quiere decir que el Valencia se mudaría a su nuevo estadio para empezar la temporada 2027/28. Teniendo en cuenta que el club blanquinegro ya no juega Europa, no son tantos partidos los que quedan en el actual Mestalla.

70.000 asientos de los cuales 6.500 de Hospitality

Como ya estaba anunciado, el club informa que el Nou Mestalla contará con un aforo 70.000 personas en las gradas, pero 6.500 de esos asientos irán destinados a los clientes del mencionado Hospitality y sus ventajas.

El estadio contará con tres grandes anillo: Grada baja, que dispondrá de 21.512 asientos, Grada media, con 16.721 butacas y una Grada alta que dispondrá de 31.811 asientos. Los servicios de Hospitality estarán ubicados en la Grada media.

Zona del Experience Center / VCF

Más detalles nuevos del estadio

En la presentación también se han dado a conocer algunos detalles nuevos como que las dos torres de Atitlán ubicadas al lado del estadio serán hoteles. Además, el Nou Mestalla tendrá una instalación 360 gradas de placas solares para todo el estadio. El color 'pantone naranja atardecer' ha sido el elegido para la decoración de muchos de elos elementos del recinto. En las instalaciones habrá un auditorio multisusos en el que se producirán, entre otras cosas, las ruedas de prensa.

Otro detalle en el que ha querido incidir el club es en la conexión con el actual Mestalla, haciendo hincapié en que el nuevo estadio también está construido sobre la acecia de Mestalla, como ocurre con el actual.

Recinto multiusos

Aunque durante la presentación se ha especificado en numerosas ocasiones que el Roig Arena y el Nou Mestalla no serán competencia por diversos motivos, sobre todo por dimensiones, la realidad es que es inevitable pensar que el concepto multiusos que se quiere crear con el nuevo estadio del Valencia va en la misma línea del pabellón taronja.

Y es que el Valencia CF y Legends han dejado claro que el Nou Mestalla no será únicamente un estadio de fútbol, será un recinto multiusos abierto los 365 días del año con diferentes servicios y actividades. El club ha puesto el ejemplo de grandes conciertos, que se pretenden hacer 2 o 3 por año en verano, con posibilidad de albergar a un gran número de personas.

Zona del Experience Center / VCF

Más servicios que ofrecerá el recinto será, por supuesto, el de alimentación. El estadio contará con varios restaurantes, todavía no confirmados pero sí con la condición de que sean restaurantes que ofrezcan productos de la terreta, es decir, mediterráneos.

En la esquina del estadio ubicada hacia la Dama de Elche se ubicará la 'Fan Zone', un espacio pensado para organizar todo tipo de actividades previas a los partidos.

¿Y qué pasa con el aforo general? ¿Cuándo se puede comprar / renovar el abono para el Nou Mestalla?

El Valencia ha dejado claro que organizará otro encuentro explicativo para detallar todo el proceso, pero sí ha dejado varias pinceladas sobre cómo será el traslado de estadio para los aficionados promedios. Lo más importante es que el criterio para determinar el orden de elección del asiento en el Nou Mestalla será la antigüedad. Es decir, el socio uno elige el primero, el socio dos elige el segundo... Pero con una novedad: la posibilidad de agruparse.

¿Qué es la posibilidad de agruparse? Todos aquellos que quieran mantener su asiento cerca (o al lado) de familiares o amigos con los que van juntos al actual Mestalla, podrán hacerlo realizando el proceso de elección del nuevo asiento de forma grupal. En ese caso, el orden de elección de los asientos, que es por antigüedad, se determinará estableciendo una media de esa antigüedad entre todos los miembros de ese grupo. Una excepción que se está valorando es no contar la antigüedad de los niños, aunque todavía se trabaja en esa idea.

A partir de septiembre de 2026 arranca esa fase de agrupación para la elección del nuevo asiento. Otra de las ventajas del nuevo Experience Center es que los aficionados podrán elegir su nuevo asiento vía 3D, es decir, teniendo una perspectiva realista de dónde está ubicado ese asiento y cómo se ve el fútbol desde ahí.