Superdeporte

El Valencia recrea las zonas de butacas con servicio extra del Nou Mestalla

F. Calabuig

El Valencia CF ha recreado las diez zonas de butacas con servicios extra que tendrá el Nou Mestalla en un 'centro de experiencia' junto al actual estadio de Mestalla para que sus seguidores y empresas interesadas puedan visualizar las diferentes opciones. El club ha diseñado diez categorías de 'hospitality' con un total de 6.500 butacas para un estadio cuyas obras retomó en enero tras un parón de dieciséis años y que espera tener listo para julio de 2027. El 'centro de experiencia' inaugurado en la avenida de Suecia 17 los interesados verán recreados con tecnología '3D' dichos espacios y la visión del estadio que se tendrá desde esas zonas.

Maqueta del Nou Mestalla

VCF

