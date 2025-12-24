El Banco de Alimentos y el Valencia CF renuevan su labor solidaria con la 'Nit de Nadal'

El Valencia CF, a través de la Fundació VCF, ha impulsado un año más la 'Nit de Nadal' junto a Banco de Alimentos, una iniciativa solidaria centrada en un reparto de productos típicos navideños y juguetes, centrada en los más pequeños y en la importancia de acompañar a quienes atraviesan situaciones de dificultad en estas fechas tan señaladas.

Según informó el club valencianista, el campo de Mestalla volvió a convertirse en un espacio de solidaridad y compromiso social, reflejo de los valores que comparten el Valencia CF, la Fundació VCF y Banco de Alimentos, así como de su colaboración continuada a favor del bienestar de la comunidad.

En el comunicado, a través de iniciativas como la 'Nit de Nadal', el Valencia CF y la Fundació VCF reafirman su compromiso con la responsabilidad social y su voluntad de seguir colaborando con entidades sociales que trabajan de manera constante para mejorar la calidad debida de las personas más vulnerables.

Ayudas tras la dana

El Valencia CF también jugó un papel destacado en la reconstrucción deportiva tras la fatídica riada del 29 de octubre de 2024. La entidad valencianista convirtió el estadio de Mestalla en centro logístico para la recogida de ayuda humanitaria y canalizó más de 650.000 euros en donaciones económicas, fruto, a partes iguales, tanto de iniciativas propias como de la aportación directa de su accionista mayoritario.

El club participó igualmente en la rehabilitación del campo del Polideportivo Municipal Jaume Ortí de Aldaia, el campo Mundial 82 de Catarroja, el campo municipal de Sedaví y Algemesí.