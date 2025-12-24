La nueva vida de Juan Mata: líder y estrella en la liga australiana

El fútbol no se acaba en Europa ni tampoco conquistando Champions League hasta que llegue el momento de la retirada. Cada jugador marca los tiempos de su carrera, sus necesidades personales y familiares, sus sueños o inquietudes por conocer otros países o simplemente colgar las botas en el equipo de su corazón esté en la categoría en la que esté. En los últimos años y más con la globalización completa que ya vive el fútbol son cada vez más los futbolistas españoles que deciden acabar o, mejor dicho, prolongar como en este caso, sus carreras en destinos exóticos que sin el fútbol de por medio sería complicado. Siempre ha llamado mucho la atención ligas como la MLS con los casos recientes de Sergio Busquets y Jordi Alba, la liga mexicana donde Emilio Butragueño ya se marchó en los noventa, la época de la Superliga China o la ahora de moda liga saudí. Sin embargo hay otros destinos exóticos para el jugador nacional como Indonesia, Tailandia, India o... Australia donde puso un granito de arena un ex valencianista como David Villa y ahora continúa ese camino otro, Juan Mata.

Juan Mata, protagonista en su nueva vida en Australia

Lejos de agotarse el fútbol en las piernas del siempre genial Juan Mata, el ex del Valencia CF decidió continuar con su carrera deportiva en Australia. A sus 37 años vive su segunda temporada en la liga oceánica ahora en el Melbourne Victory después de pasar por el Western Sidney. Anteriormente también disfrutó de Japón con una experiencia en el Vissel Kobe.

Mata ha seguido aportando allí donde ha ido y prueba de ello son sus buenos números en su paso por Australia. Esta temporada Mata ya suma nueve partidos disputados en los que ha anotado un gol y ha dado una asistencia, pero lo mejor de todo, es que ha sido designado el MVP del partido en tres ocasiones. Y es que la calidad nunca se pierde. Actualmente el Melbourne Victory se encuentra en la novena plaza de la A-Legaue con once puntos en nueve partidos.

En su primer curso allí, Mata disputó 22 partidos con Western Sidney en los que anotó un gol y dio tres asistencias, quedando cuartos a siete puntos del campeón, Auckland FC.

Del Valencia CF al mundo: el origen de Juan Mata

Juan Mata ha sido uno de los últimos ídolos recientes del Valencia CF. El asturiano recaló en a coste cero del RM Castilla en la 2007-2008 con solo 19 años. Lo que nadie sabía es que iba a convertirse en Leyenda de Mestalla y también del fútbol español.

Mata despuntó ya el primer curso en Mestalla a las órdenes de Ronald Koeman en una temporada convulsa pero en la que se conquistó la Copa del Rey. Mata ya disputó 37 partidos y anotó diez goles, incluido uno de ellos en la final del Vicente Calderón contra el Getafe.

El asturiano estuvo tres temporadas más en el Valencia CF antes de marcharse a la Premier League ya como campeón del mundo con España. En Mestalla siguió siendo uno de los referentes ofensivos en los equipos de Unai Emery con los David Villa, Silva, Joaquín y el final de las carreras de Baraja y Albelda.

Mata se marchó traspasado al Chelsea FC por algo más de 25 millones de euros, dejando en Mestalla un título y 174 partidos, 46 goles y 52 asistencias.

El exjugador del Valencia CF está siendo decisivo en la A-League. / FIFA

Un referente dentro y fuera del campo

Juan Mata ha sabido convertir su influencia más allá del fútbol en una herramienta de impacto social real. El campeón del mundo impulsó el movimiento Common Goal, una iniciativa solidaria pionera en la que jugadores, entrenadores y profesionales del fútbol donan al menos el 1% de sus ingresos para financiar proyectos sociales vinculados al deporte en todo el mundo. A través de esta plataforma, Mata ha apoyado programas de inclusión, educación y desarrollo comunitario en países de todos los continentes, demostrando que el fútbol puede ser un motor de cambio. Su implicación activa ha reforzado su figura como referente ético del deporte, consolidando una huella que trasciende resultados, títulos y estadios.

Además de su compromiso social, Juan Mata ha destacado a lo largo de su carrera por su liderazgo silencioso y ejemplar, ejerciendo como capitán o referente natural en todos los vestuarios por los que ha pasado. Sin necesidad de grandes gestos, su profesionalidad y su capacidad para unir generaciones, le han convertido en una figura clave tanto en clubes de máximo nivel como en su actual etapa en Australia. Mata ha sido valorado por entrenadores y compañeros como un líder, capaz de marcar el camino a los más jóvenes y aportar experiencia en momentos clave, un rol que hoy mantiene lejos de Europa y que refuerza su legado como futbolista y como persona dentro del fútbol.

¿Qué futuro le espera a Juan Mata tras Australia?

Por ahora no se aventura la retirada de Mata porque como él dice todavía siente la magia en su interior y además viviendo nuevas experiencias lejos de casa. “Sigo disfrutando de este deporte. En cada entrenamiento, en cada partido. Es un privilegio vivir de esta manera. Me encanta jugar a fútbol y poder hacerlo en diferentes países, diferentes culturas, es una suerte que estoy tratando de aprovechar al máximo”, asegura el asturiano en unas declaraciones recogidas por MARCA.

Lejos de Europa, pero más vigente que nunca, Juan Mata ha encontrado en Australia el escenario perfecto para seguir disfrutando del fútbol y dejando huella.