Ferran Torres, Ayoze y Hugo Duro, 'killers' nacionales de LaLiga en 2025

El pasado lunes la Liga bajó el telón al capítulo de 2025 con la remontada del Espanyol en territorio del Athletic. Los espanyolistas, con goles de Pere Milla y Carlos Romero, confirmaron una excelente primera vuelta basándose en el producto nacional. De hecho, el exjugador del Elche CF ha entrado con ese tanto en San Mamés en el top 10 de goleadores nacionales en la competición doméstica a lo largo del año natural. Un ranking que encabeza el valenciano Ferran Torres.

A pesar de no ser un '9' de cuna, el atacante del FC Barcelona se ha consolidado en el equipo de Hansi Flick dándole el aporte de gol que necesitaba en la punta de lanza. Nacido hace 25 años en Foios, el delantero de la selección es el español que más goles ha hecho entre enero y diciembre: 27 goles en 51 partidos oficiales. En la Liga, su marca se concreta en 18 tantos en 31 jornadas... y le siguen dos futbolistas de clubes valencianos, el tinerfeño Ayoze Pérez (Villarreal CF) y el madrileño Hugo Duro (Valencia CF), ambos con 13 dianas.

Eso sí, el amarillo Ayoze lo ha hecho en 27 partidos, saliendo a promedio de un gol cada 125 minutos, y el valencianista Hugo Duro ha necesitado siete encuentros más (34) para registrar un gol en su nombre cada 155 minutos. Un terreno, el de la productividad sobre el campo, donde sobresale, nuevamente, Ferran Torres. El barcelonista 'vacuna' a los rivales en la Liga cada 92 minutos, cerca de una vez por partido.

Gráfico de goleadores nacionales en la Liga a lo largo del año natural / P. Calabuig | datos laLiga

Tabla que amplía el gráfico anterior con la cantidad de partidos y minutos por cada gol en la Liga en 2025 / P. Calabuig | datos laLiga

Ferran le 'come la tostada' a Lewandowski

Lo logrado por Ferran, que en julio de 2020 salió del Valencia rumbo al Manchester City a cambio de 25 millones más otros 12 en función de variables deportivas, ha consistido, nada más y nada menos, que en ir 'comiéndole la tostada' al veterano goleador Robert Lewandowski. El polaco, por jerarquía y capacidad, se resiste, aunque los números indican que el valenciano ya es capaz de igualar su bagaje como artillero, además de ofrecer muchas más virtudes en lo físico. Si se contabiliza el global de las competiciones, Torres ha convertido las mismas 27 dianas, pero con mejor rendimiento, una por 96 minutos, por el gol por cada 106 minutos del ex del Dortmund y el Bayern.

Aparte de los 18 tantos en la Liga, Torres se llevó a la boca otros seis en la Copa, entre ellos, el empate a dos en una final ante el Madrid que terminó decantando Koundé en la prórroga para los catalanes. En la Champions League, hizo otros tres tantos. Una competición, sin embargo, en la que no pudieron anotar ni Hugo Duro, ni tampoco Ayoze en los cuatro partidos que ha disputado con el Submarino entre septiembre y diciembre contra Tottenham, Manchester City, Pafos y Copenhague en 200 minutos de juego.

Mientras en la Copa del Rey 25/26 el canario del Villarreal anotó frente al modesto Antoniano (1-1, 4-6 en penaltis) y en la debacle de Santander con el Racing (2-1), en 2025, Hugo Duro lo ha conseguido únicamente ante el frágil Maracena (0-5). Por ello, Ayoze, tercero con 15 dianas, está por delante del madrileño, que suma 14, en el top nacional en todas las competiciones. Aquí, Lamine Yamal y Oyarzabal siguen a Ferran Torres con 21 y 17 goles, respectivamente.

Hugo Duro, goles para una permanencia en Primera

Hugo Duro (26 años), pese a partir del banquillo en siete de las 17 jornadas de la Liga en curso, ha sabido aprovechar sus minutos para reivindicarse y, sobre todo, mantener al Valencia fuera de la zona de descenso. Un hecho para el que sus tantos a Mallorca, Sevilla, Levante y Espanyol han resultado determinantes. Para el recuerdo queda la chilena en el derbi de noviembre. Sin olvidar sus dianas que ayudaron a encarrilar los triunfos más holgados contra Athletic Club (2-0) y Getafe.

La chilena con la que Duro decantó la balanza en el derbi de Mestalla ante el Levante UD / Francisco Calabuig

El año del '9' del Valencia arrancó con dos goles en enero: Uno contra el Madrid en casa, y, en el mismo escenario, el tanto que revivió al equipo en la lucha por la permanencia, dando los tres puntos frente a la Real Sociedad (1-0). En abril, Duro sumó un gol clave en el mejor momento del equipo en 2025, el cabezazo con el que el Valencia ganó al Real Madrid asaltando el Bernabéu (1-2). Fue la pieza esencial en las únicas dos victorias a domicilio. Se apuntó un doblete en Las Palmas (2-3) a principios de mayo.

Ayoze y los tantos que llevaron al Villarreal a la Champions 24/25

Por su parte, Ayoze es el principal responsable sobre el terreno de juego de que el Villarreal se metiera en esta Champions 2025/26. El tinerfeño de 32 años. Entre febrero y mayo, en un excelente momento de forma, contabilizó 11 dianas en nueve partidos que concluyeron con ocho triunfos y un empate para los de Marcelino.

En cambio, en la actual temporada, con una competencia feroz en el ataque, su rendimiento está siendo más discreto. Las lesiones musculares y un buen número de partidos como suplente no le han ayudado, aunque desde finales de noviembre se ha hecho sitio en el once. Ha anotado dos goles al Rayo Vallecano (4-0) y a la Real Sociedad (2-3).

Mbappé arrasa en 2025 con 59 goles, 39 en la Liga

A continuación, a modo de conclusión, el top 20 de goleadores que juegan en España en todas las competiciones a lo largo de 2025. Mbappé arrasa con 59 dianas, si bien, es el único jugador del Real Madrid en la lista. Ni rastro de Vinícius Júnior, autor de ocho goles en la Liga, los mismos que el valencianista Diego López. Hugo Duro se hace hueco entre artilleros de equipos que, a día de hoy, están por delante en la tabla del Valencia, entre ellos, los cuatro que juegan la Champions.