La Real Sociedad se mantiene en sus trece con Umar Sadiq

Durante la última semana, el Valencia CF ha intensificado los movimientos para poder hacerse con Umar Sadiq tras los intentos fallidos del pasado mercado de verano. Como en agosto, el jugador sigue estando por la labor de volver a reforzar la delantera blanquinegra, el entendimiento con el club de Mestalla existe y, como entonces, continúa faltando la última pieza del puzle, pero la más importante: el acuerdo con la Real Sociedad.

Según publicó 'El Diario Vasco', en la previa del partido del sábado en València contra el Levante UD, el futbolista se reunió durante unos minutos con el director deportivo de los realistas, Erik Bretos. La entidad 'txuri-urdin' vuelve a ser consciente de los deseos del nigeriano, quien ya ha empezado a hacer fuerza para que Jokin Aperribay, presidente de la Real, puede mostrarse más flexible de lo que lo hizo en las últimas horas del cierre de la ventana de fichajes estival.

Ese mismo día, Sadiq abandonó el Ciutat de València reaccionando de manera afirmativa con un movimiento de cabeza a la pregunta de si "hay opciones de volver al Valencia CF". Unos días más tarde, durante esta semana de Navidad, el director deportivo Bretos fue cuestionado por el mercado y los posibles cambios en la plantilla durante el mes de enero, y uno de los nombres propios fue el de Umar Sadiq, delantero de 28 años con contrato en San Sebastián hasta junio de 2028. El deseo, de nuevo, de Carlos Corberán.

Las palabras de Erik Bretos

"En todo momento, la situación ha estado clara para él. El verano fue muy duro para Sadiq, se quedó y hemos intentado sacarle rendimiento. Ahora se nos abre otro mercado, pero veremos qué pasa", respondió Bretos al ser cuestionado por el atacante.

"Hemos tratado de sacar rendimiento al jugador, pero está claro nuestro pensamiento". Las palabras del director deportivo evidencian un grado de comprensión con la difícil situación que ha atravesado el delantero. Hay disposición a abrirle la puerta, aunque igual que meses atrás, sin que ello suponga regalar al jugador. Aperribay, más duro en la negociación, siempre quiso obtener entre cuatro y cinco millones, ya fuese mediante un traspaso directo o mediante un préstamo con compra obligada a futuro.

En principio, ese es el planteamiento de la Real Sociedad, que vuelve al trabajo en Zubieta el próximo lunes, 29 de diciembre. Una idea que podría variar en función de cómo vaya desarrollándose el mercado de los donostiarras, ahora mismo, rivales directos con el Valencia por asegurar la permanencia en Primera división. Su nuevo entrenador, estadounidense Pellegrino Matarazzo, aterriza en San Sebastián este mismo sábado.