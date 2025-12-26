Las cesiones le salen 'rana' al Valencia CF

El Valencia CF dio salida el pasado verano a cinco jugadores en forma de cedido. Algunos porque era la única manera de encontrarle un destino y con la intención de que se revalorizasen para encontrar una venta la próxima temporada, otros con la perspectiva de que volviese al primer equipo. Solamente la de Íker Córdoba puede considerarse que está siendo fructífera, mientras que el resto están siendo opciones fracasadas.

En primer lugar, la salida de Sergi Canós al Real Valladolid no está suponiendo una nueva vida para él. El futbolista de Nules se marchó a Pucela buscando renacer como futbolista, dando un paso para atrás con la intención de dar dos hacia adelante, pero de momento no está teniendo esa fortuna.

El jugador valenciano lleva disputados el 18 por cien de los minutos, gozando de un protagonismo prácticamente residual, y su casillero de goles y asistencias está todavía a cero, dando continuidad al rendimiento que estaba ofreciendo en Mestalla y complicando que el próximo verano haya ofertas por él.

Sergi Canós en el partido contra el Burgos / SD

Cenk, con algunos minutos en Alemania

Por otro lado, Cenk Özkacar no la está 'rompiendo' precisamente en Alemania, aunque está teniendo minutos de vez en cuando en el Colonia. El futbolista turco, por el que el Valencia CF pagó cinco millones de euros, tuvo que salir a préstamo a la Bundesliga después de no rendir en el Real Valladolid.

El jugador otomano ha disputado el 28 por cien de los minutos con el cuadro germano, por lo que parece muy complicado que el próximo verano decidam comprar al futbolista, salvo que la segunda vuelta sea muy sorprendente. Con esto, cada vez está más alejada la posibilidad de que el Valencia CF arregle el 'empastre' que hizo fichándole en su momento.

Córdoba destaca en la tripleta del Mirandés

Con la temporada pasada del CD Mirandés como referencia, ya que estuvo a nada de subir a Primera División con jugadores jóvenes, el Valencia CF mandó a 'hacer la mili' allí a Íker Córdoba y Pablo López, además de encontrar en Anduva la solución al caso Alberto Marí.

Para Córdoba la cesión está siendo un éxito. El jugador tenía ante sí el reto de saltar dos categorías de golpe y lo está cumpliendo con creces. El Mirandés lucha por la permanencia, algo normal a pesar del 'petardazo' que dio el año anterior, y ahí el futbolista está haciendo un máster de lo que supone ser jugador de élite.

A pesar de que fue explusado en el primer encuentro, su presencia en los planes del entrenador no se resintieron. Tampoco con el cambio reciente en el banquillo. El jugador ha sido titular en el 68 por ciento de los partidos y a su buen hacer en salida de balón y posicionamiento está sumando esa agresividad en el juego defensivo.

El infortunio de Pablo López

La otra que pintaba bien, la de Pablo López, se vio interrumpida por una grave leisón de rodilla. El futbolista empezó marcando un golazo y las expectativas eran elevadísimas, pero la lesión le puso freno por completo. Sigue habiendo mucha fe en sus posibilidades dentro de la entidad de Mestalla.

Alberto Marí, en busca de un puesto

Alberto Marí, por su parte, lucha por hacerse un hueco en el equipo con cierta intermitencia. Empezó en el ostracismo y poco a poco ha tenido un papel más importante, aunque no como titular. De momento suma un gol y una asistencia.