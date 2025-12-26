Papel destacado de Álvaro Medrán y Jason en Arabia Saudí

Si hay ligas en marcha, de las que el aficionado puede disfrutar del fútbol en estas fechas, son las, cada vez más pujantes, del mundo árabe. Por cuestiones lógicas, basadas en diferentes religiones y tradiciones, la pelota sigue rodando en Oriente Próximo... y allí dos exjugadores del Valencia CF lo están haciendo esta temporada a las mil maravillas: Álvaro Medrán y Jason Remeseiro. Dos futbolistas, todo sea dicho, que pasaron por Mestalla con más pena que gloria.

Los dos ex del Valencia son titulares indiscutibles en sus equipos y lo han jugado prácticamente todo en las diez jornadas que lleva en marcha la Saudi Pro League, liderada ya de forma destacada por el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, que lo ha ganado todo, con 30 goles anotados en nueve partidos, y aventaja en cuatro puntos a su más directo perseguidor, el Al-Hilal.

Medrán, en el triángulo mágico del Al-Etiffaq

Álvaro Medrán, centrocampista ofensivo, completó el triángulo mágico de su equipo, el Al-Etiffaq, para imponerse con solvencia al Al-Riyadh, club de la capital y ciudad más poblada de Arabia Saudí. Los otros jugadores clave en el triunfo fueron el portero eslovaco Marek Rodak y el conocido internacional neerlandés Georginio Wijnaldum, quien cerró el marcador con el 0-2 en el minuto 95. El partido estuvo de lo más igualdado, y lo desequilibró el medio cordobés con la asistencia del 0-1, en el saque de una falta al área, al lateral Francisco Calvo, que hizo el primero ya en el 90'.

El equipo de Medrán marcha séptimo, con 15 puntos, a siete puntos de la tercera plaza, última de Champions asiática. Mientras tanto, el conjunto de Jason, el Al-Fayha, empató sin goles como local ante el Al-Hazem, con el jugador coruñés siendo el hombre más destacado de los suyos en ataque. Los de Jason se encuentran con 12 puntos en la zona media.

Medrán, pieza clave en el centro del campo del Al-Ettifaq / Instagram Álvaro Medrán

Jason: dos goles y tres asistencias

Uno y otro, Medrán y Jason lo están haciendo a la perfección en la liga saudita. El extremo que sumó 28 partidos en el Valencia entre 2020 y 2022, lleva ha disputado un total de diez partidos en la liga, más uno de Copa, en los que suma dos goles y tres asistencias. Uno de los tantos lo convirtió en la derrota ante el Al-Nassr de Cristiano (2-1), cita en la que también sobresalió como el mejor de los suyos.

Pasos sin éxito en Mestalla

Jasón llegó libre al Valencia en julio de 2019 después de no renovar con el Levante UD. Si bien, en septiembre de ese mismo año, lo mandaron cedido al Getafe. En el verano de 2022 se fue, como agente libre al Alavés. Antes de emigrar a Oriente Próximo en 2025 volvió a recuperar un buen nivel en el FC Arouca portugués. Recientemente, además, Jason se mostró muy crítico con los males por los que atraviesa el club valenciano, a los que puso nombre y apellido sin tapujos.

Jason, de 31 años, firmó con el Al-Fayha hasta mediados de 2026 / @FT_Total

Por su parte, Medrán no se queda atrás, es uno de los faros en el medio del Al-Etiffaq, donde a sus 31 años es uno de los referentes del equipo al lado de Georginio y Moussa Dembélé. Ha arrancado como titular en nueve de las diez jornadas, en las que ha repartido tres pases clave de gol.

Medrán llegó en 2016 procedente del Getafe de la mano de Jesús García Pitarch, director deportivo del club, por 1,5 millones de euros. Estuvo como valencianista 2019, aunque con cesiones entre medias al Alavés y el Rayo Vallecano. Sin contar para Marcelino, el andaluz comenzó su aventura por el extranjero en el Chicago Fire de la liga estadounidense, hasta que en 2022 se mudó a Arabia Saudí, en concreto, a las filas del Al-Taawoun FC.