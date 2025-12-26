Nico González: "Guardiola exige mucho, pero luego juegas casi de memoria y empiezas a disfrutarlo"

Nico González, exjugador del Valencia CF en la temporada 2022/23, ha hecho balance de su primer año en el Manchester City, al que llegó en el pasado mes de febrero después de despuntar con la camiseta del Oporto. Los ingleses pagaron por él, en el mercado de invierno, 60 millones de euros, aproximadamente el triple de lo que habían invertido los portugueses -21 millones-, solo un par de meses después de dejar el Mestalla, donde jugó en calidad de cedido por el FC Barcelona.

En la temporada de Gennaro Gattuso y Rubén Baraja, Mestalla disfrutó de un futbolista que, dos años más tarde, ha cerrado el top 12 de los pivotes más cotizados del mundo con una valoración de 45 millones de euros. Con el Valencia, Nico, hijo del mítico centrocampista del Deportivo de La Coruña Fran González, dejó buenas sensaciones, en especial, en los meses finales de marzo, abril y mayo. En enero y febrero estuvo dos meses K.O. como consecuencia de una fractura en un dedo.

Dos años y medio más tarde, Nico es una de las piezas esenciales del Manchester City y, como ha revelado en DAZN, está encantado de lo que ha vivido estos once meses con el equipo puntero de la Premier League. Sin el lesionado Rodri, Guiardiola ha encontrado en Nico el reemplazo ideal.

En la entrevista con el canal de televisión, el canterano del Barcelona admite que, cuando fichó por el City de la Premier League, "no sabía si sería capaz de jugar a este nivel", ya que "no estaba acostumbrado a que el balón fuera tan rápido", aunque ahora disfruta de "la mejor temporada" de su carrera.

Adaptación exprés para suplir a Rodri

"Al principio no estaba acostumbrado a que el balón fuera tan rápido. Llegué a pensar si sería capaz de jugar a ese nivel", expresó en el programa 'Premier Corner by Guinness 0,0'. No obstante, tras llegar a Manchester en febrero, hoy valora como su trabajo diario potenció la adaptación hasta el punto de estar viviendo "la mejor" temporada de su joven carrera.

"Ahora veo vídeos del año pasado y de este y noto que he sido capaz de adaptarme", afirmó el centrocampista de 23 años.

También es importante la exigencia diaria de Pep Guardiola. "Te exige mucho, pero vas viendo resultados, lo que te ha estado exigiendo durante dos semanas, de repente lo empiezas a hacer bien y el fútbol parece más fácil", relató.

"Antes había balones que pensabas que se te podían complicar y ahora empiezas a ver las cosas más claras y juegas casi de memoria. Es muy exigente, pero cuando empiezas a disfrutarlo es súper satisfactorio", agregó el centrocampista.

De A Coruña a La Masia a los 11 años

Nico también recordó su llegada al FC Barcelona con solo 11 años, cuando empezó a ver que "esto es algo mucho más profesional y mucho más exigente". "Fue muy sacrificado, pero también lo disfruté muchísimo, aprendí mucho durante esos años", admitió al hablar de su crecimiento en La Masía y su posterior llegada al primer equipo.

"Cuando te das cuenta de todo lo que conlleva el fútbol profesional, de ruido que hay alrededor, especialmente en un sitio como Barcelona, no te queda otra que madurar", añadió el jugador, que confesó su admiración por Sergio Busquets. "Es un ejemplo en todos los sentidos. Más allá de lo gran jugador que es, me quedo con cómo es como compañero, como líder y como persona", concluyó.