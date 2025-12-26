El Valencia por minutos: de colista a la Champions

El Valencia CF es en estos momentos uno de los cuatro peores equipos de la categoría. Eso dice la tabla de LaLiga en estos momentos de la competición, pero la realidad es que el conjunto de Corberán es muy cambiante durante los propios partidos. Uno de los datos que más llama la atención es que el cuadro de Mestalla solo ha sido capaz de marcar en tres primeras partes y de esos tres encuentros solo ganó uno: Getafe. Los otros dos, Espanyol y Oviedo, los empató y perdió respectivamente.

Hugo Duro / EFE

Ese drama de las primeras partes ha provocado que el conjunto dirigido por Corberán tenga que ir casi siempre a remolque en los partidos, que asuma riesgos en segundos tiempos y que termine por dejar escapar puntos que a priori estarían bajo el bolsillo. ¿Qué lleva al Valencia a perder tanto en los primeros tiempos? La respuesta es complicada, pero sí preocupa un dato. El Valencia CF pasa de ser sexto clasificado en los primeros quince minutos de partido (posición europea) a ser el colista del minuto 15 al descanso.

Primeras partes

El Valencia solo ha ido perdiendo un partido en los primeros quince minutos. El encuentro contra Osasuna es el único en el que ha recibido un gol en esos primeros compases, por lo que Budimir es el único capaz de batir este año a Agirrezabala en ese cuarto de hora inicial. Por su parte, el conjunto de Corberán ha anotado dos goles en los primeros quince minutos. En total, el Valencia sumaría 20 puntos si solo contaran los primeros 15 minutos. Lo sorprendente viene cuando el cronómetro cambia de números.

El portero del Valencia, Julen Agirrezabala, tras el gol del croata Ante Budimir / EFE/Jesus Diges

El cuadro valencianista solo ha marcado un gol esta temporada en lo que va del 15 al descanso de los partidos. El tanto de Diakhaby contra el Getafe es el único en el que la afición valencianista ha visto a su equipo perforar la portería rival. Por otra parte en esos minutos ha encajado un total de nueve y deja claro que sería colista de la categoría en ese tramo de partidos con 12 puntos, uno menos que Mallorca y Getafe.

Segundas partes

El Valencia es el décimo primero de LaLiga si solo contaran las segundas partes con un total de 13 goles anotados, 16 encajados y 22 puntos, diez más que en las primeras partes. Pero lo realmente sorprendente es ver esos tramos reducidos en quince minutos o en media hora. En primer lugar, el Valencia sería el sexto clasificado si solo se contaran los partidos del minuto 75 hasta el final del choque, mientras que sería el séptimo desde la hora de juego hasta el pitido final.

En la primera media hora de las segundas partes, del 45 al 75, el cuadro de Corberán sería por su parte décimo tercero con un total de cuatro triunfos, nueve empates y cuatro derrotas.

Descuentos

La gran sorpresa viene en los descuentos de los partidos. Desde el 90:01 hasta el final del choque. Y es que el Valencia en ese tramo de partidos es el tercer mejor equipo de la categoría con tres victorias, trece empates y solo una derrota. Ese gol de Javi Puado es el único que ha recibido el conjunto valencianista en el descuento de una segunda parte. Sin embargo ha sido capaz de marcar en tres ocasiones una vez el árbitro ha enseñado el cartelón.

Puado: "Al final ha llegado, hasta que el árbitro no pite hay que estar ahí" / EFE

Los tres goles además han sido marcados por el mismo jugador: Hugo Duro. El madrileño vio portería contra el Getafe, Athletic Club y Sevilla en encuentros que acabaron con victoria para el Valencia en los dos primeros casos (aunque el Valencia ya iba ganando) y empate contra los hispalenses gracias al gol del '9'.

En definitiva, el Valencia CF es un equipo que pasa de ser colista en el tramo del minuto 15 al 45 a ser un equipo de Champions (tercero) con Celta y Barcelona como los únicos que han sumado más puntos y goles en los descuentos.