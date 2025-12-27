Cañizares: "Estoy preocupado por el futuro del Valencia CF"

Santiago Cañizares, mito de la portería del Valencia CF, es hoy en día un icono en otro campo: el mediático. El exportero nacido en Puertollano, en 1969, es una de las voces de referencia a la hora de comentar el mundo del fútbol en el panorama radiofónico y televisivo en España. En una entrevista concedida a 'Murcia Plaza' con motivo de su libro, 'Cañete, mucho más que un portero', el doble campeón de Liga con los murciélagos (2002 y 2004) hace un amplio repaso a su evolución profesional, desde que empezó a 'romperla' a la edad de 15 años en la portería, hasta hoy en día, donde destaca delante de los micrófonos. Por supuesto, no puede evitar las preguntas sobre su querido Valencia y la "mala gestión" de Peter Lim que lo condena.

'Cañete' desvela detalles de su infancia determinantes en su crecimiento posterior como uno de los mejores porteros del fútbol español y europeo. Fue a la edad de juveniles cuando se colocó por primera vez bajo los palos de una gran portería reglamentaria. "Yo venía de jugar en porterías pequeñas y de hacerlo, incluso, con adultos. Ese fútbol, casi de calle, te curte. Probé muchos deportes: judo —por la profesión de su padre—, ciclismo, baloncesto, tenis… Pero donde llamaba la atención era en la portería. Quizá por algo innato o porque era lo que más me gustaba", admite.

Consejos para los jóvenes guardametas

Además, da un consejo a los jóvenes que se están iniciando como guardametas: "Siempre digo a los chavales que talento hay mucho, pero hay que ponerlo al servicio del equipo y convertirlo en una profesión. Para eso tienes que ser obsesivo: ver mucho fútbol, aprender de otros, pensar cada acción. El 80 % de un portero se hace; el 20 % tiene que ver con el físico, que es un regalo. Pero el resto es trabajo, cabeza y repetición".

Él mismo se pone como ejemplo: "Yo me pasé la infancia viendo porteros. Mi mejor virtud era la técnica: el blocaje, la colocación. No era un portero espectacular, era sobrio. Tenía limitaciones físicas. No medía 1,90 ni tenía unas piernas prodigiosas. Por eso Capello, en el Real Madrid, dijo que quería otro portero y fichó a Bodo Illgner. Si veías a uno y a otro, entendías la decisión. Yo suplía eso con carácter, ambición y técnica. Era un niño rabioso: si perdía, me iba a casa llorando". Asimismo, reconoce que "con su estatura, hoy, lo tendría difícil para jugar en la élite". "Basta con ver a Courtois u Oblak. Los porteros de 1,80 prácticamente han desaparecido", añade.

Natural de Puertollano, el equipo de su pueblo, el Calvo Sotelo, como él explica en la entrevista, solo tenía equipo juvenil. "Jugaba en el colegio, en pistas de 'futbito', con porterías de balonmano al aire libre", así que el colegio "tuvo mucho que ver" en la progresión como portero del pequeño Cañizares, desapercibido para los grandes ojeadores hasta edad juvenil. Luego, en cambio, el ascenso fue meteórico desde que fue convocado con la selección sub-16.

Mala gestión ya en la etapa de Juan Soler

Cuestionado por su retirada, 'Cañete' comienza a hablar ya de mala gestión en el Valencia CF, lo que le desmotivó para seguir un poco más. "Tuve suerte, me retiré con gusto, tarde y cansado. El problema es cuando te tienes que retirar joven, con ganas, pero sin ofertas. Yo ya no estaba disfrutando en el Valencia de los últimos años, veía que el club no era el que había sido en gestión y profesionalidad. Con Juan Soler y Koeman intuía que aquello iba a acabar mal, y no me equivoqué", sentencia un hombre que ve en los medios la posibilidad de seguir conectado con su pasión, el fútbol, sin perder "tiempo para mi familia y para mí", después de 15 años sacrificando esa vida cada fin de semana.

A la hora de hablar del Valencia actual, Cañizares se muestra tan claro como siempre: "Es un club muy mal gestionado desde hace 11 o 12 años". Según el exportero, "la mala gestión es un virus que lo lastra todo". "Yo creo mucho en la gestión: fue lo que nos llevó a finales de Champions. Cuando es mala, no hay historia que la aguante. Estoy preocupado por el futuro del Valencia. Si Peter Lim no vende o no profesionaliza la gestión, es muy difícil", dice, e interpelado por el periodista por la lógica de Meriton, agrega: "No intentes entender a Peter Lim. Llevo 11 años intentándolo y no lo he conseguido. No actúa con lógica futbolística ni empresarial".