Celades saca pecho por su etapa en Mestalla: "Pusimos al Valencia entre los mejores 16 de Europa"

El Valencia CF fue un absoluto caos en la temporada 2019/20. De tocar el cielo con la Copa del Rey unos meses antes al despido de Marcelino García Toral, la llegada de Albert Celades y el vestuario roto por la gestión de Meriton y las constantes polémicas de Anil Murthy. Para colmo en 2020 llegó el Covid y si el Valencia de Celades antes del virus se había mostrado regular y con buenos resultados, después tiró LaLiga y acabó lejos incluso de clasificación a Europa. El verano siguiente llegó la venta masiva de jugadores por parte del club y en algunos casos incluso 'regalados', como con Dani Parejo. ¿Qué opina Celades de lo que pasó ese año? Así lo explica en el podcast Offsiders.

La reacción de los jugadores

"El club decide prescindir de Marcelino y me contratan como primer entrenador. Llego en una situación muy difícil. Jugadores apegados con el entrenador, situación traumática para muchos de ellos. Nosotros llegamos un miércoles y el sábado jugábamos en el Camp Nou y el martes empezábamos la Champions", señala Celades, quien entiende también la postura de los jugadores después de su fantástica relación con Marcelino García Toral. "Cuando hay un cambio de entrenador hay gente que no le gusta nada a otros un poco. La gente pensando 'qué va a pasar ahora conmigo'. Intentamos adaptarnos a la situación y con mucho respeto, dejándole espacio a las personas que necesitaban tiempo para asumir eso", aseguró en Offsiders.

Sobre la postura del vestuario también dejó claro que más que lo deportivo, lo que intentó tocar es lo emocional, y cuando eso mejoró las cosas terminaron llegando. "Hay que recuperar la parte emocional que es la más importante y a partir de esa reucperacion emocional intentar meter cosas que crees que te van a hacer mejor", sentenció.

Saca pecho de sus resultados y un 'palo' para Meriton

"Los jugadores no tenían nada contra mí, pero sí contra el club. Decidieron que no iban a hablar con la prensa ni en la previa contra el Barcelona, ni la previa de la Champions contra el Chelsea. Le di mi opinión a los jugadores con cordialidad y con respeto. Ganamos y de alguna manera todo se colocó un poco. Tuvimos una rutina bastante normal. En LaLiga no perdimos nunca en casa. Quedamos primeros de grupo en Champions con el Chelsea, el Ajax y el Lille en el grupo. Llevamos al Valencia a estar entre los mejores 16 de Europa". Con esas palabras, Celades aseguró que su papel fue positivo, los resultados fueron buenos y que al fin y al cabo es el último entrenador en superar una fase de grupos de Champions con el Valencia CF.

Celades, dando instrucciones a Kangin Lee / SD

Eso sí, antes de terminar con la entrevista, Celades aprovecha para dejar claro cómo viven de solos los entrenadores en un club como este Valencia CF. "Con tanta dificultad que tuvimos, que estábamos más solos que la una, conseguimos algo muy difícil en un contexto muy difícil", señaló Celades, quien coincidió con la peor etapa de Murthy en cuanto a carácter y sus salidas de tono.

¿Cómo fue su aterrizaje?

La llegada de Albert Celades al banquillo del Valencia CF en septiembre de 2019 estuvo marcada desde el primer minuto por la polémica. El club decidió destituir a Marcelino García Toral apenas cuatro meses después de conquistar la Copa del Rey y tras haber clasificado al equipo para la Champions League por segunda temporada consecutiva. Marcelino pagó sus constantes desencuentros con la directiva, especialmente con el entonces presidente Anil Murthy, en torno a la planificación deportiva y la falta de sintonía institucional. Su despido, considerado por la gran mayoría como injustificado desde el punto de vista deportivo, dejó un clima de tensión que heredó directamente Albert Celades, un entrenador sin experiencia previa en clubes de élite y con un pasado reciente como seleccionador sub-21 de España.

El Covid y la eliminación Champions

La suspensión de la competición en marzo de 2020 supuso un punto de inflexión. Tras el regreso, el equipo mostró una notable falta de regularidad. Antes quedó eliminado de la Champions por el Atalanta el 10 de marzo con un Mestalla ya vacío. En liga, el Valencia terminó la temporada en novena posición, fuera de competiciones europeas, un resultado que evidenció el desgaste del proyecto.

Albert Celades durante un Valencia - Betis / F. CALABUIG

Poco después, el club decidió prescindir de Albert Celades. Su etapa, breve y condicionada por circunstancias excepcionales como la pandemia, quedó marcada por la difícil herencia del despido de Marcelino, una gestión interna controvertida y un final de curso que confirmó la inestabilidad institucional del Valencia CF en aquellos años.