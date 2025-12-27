David Villa, presente en el debut de su hijo en LaLiga FC Futures

David Villa es el ídolo de más de una generación de valencianistas. Debido a sus goles, el asturiano tiene una lona a su nombre que recubre la fachada de Mestalla. Para muchos, se trata de uno de los mejores jugadores que ha vestido la camiseta del Valencia CF, y sus 129 tantos en 225 partidos oficiales le han convertido en uno de los grandes mitos del siglo en el fútbol español.

El delantero se retiró en 2020, tras su paso por Japón de la mano del Vissel Kobe, y ahora es el turno de su hijo, que ya comienza a hacerse un nombre en el mundo del fútbol. Luca Villa, de apenas 12 años, se encuentra disputando el torneo de LaLiga FC Futures en el Estadio de Gran Canaria, en Las Palmas.

Un nuevo delantero en la familia

Con su padre en la grada, Luca ha disputado sus primeros minutos en el torneo, jugando en el equipo seleccionado por el Atlético de Madrid, club en el que también jugó el de Langreo durante la temporada 2013/14. Al igual que David Villa, Luca es delantero y luce el dorsal '7' a la espalda, además de que suele caer a la banda, del mismo modo que lo hacía su padre, especialmente en la selección española. No obstante, hay una pequeña diferencia entre ambos: Luca es zurdo.

David Villa y Angulo celebran un gol con el Valencia CF / ARCHIVO SUPERDEPORTE

Los detalles del fichaje de Villa por el Valencia

El futbolista pudo jugar en Mestalla en el lustro posterior a la etapa dorada valencianista y a pesar de que su fichaje buscó perpetuar al club en la conquista de títulos, el atacante se terminó marchando en 2010 con solamente una Copa del Rey, la de 2008, debajo del brazo. Javier Subirats, arquitecto del mejor Valencia de todos los tiempos, desveló en el programa 'La Banda' de À Punt que fue a verle a Zaragoza y ahí se sentó con el futbolista, con el que firmó las condiciones "en un papelito" para dejarlo todo acordado con el jugador para adelantarse al resto de equipos interesados en ficharle. Semanas más tarde se concretó todo y el resto es historia. El club valencianista pagó 12 millones de euros por su fichaje.