Fallece, con tres de sus hijos, el entrenador del filial del Valencia CF Femenino

En un comunicado y a través de las redes sociales, el Valencia CF ha anunciado una triste noticia, el fallecimiento del entrenador del filial del equipo femenino, junto a tres de sus hijos. La familia de Fernando Martín, técnico del Valencia CF, ha sufrido un "trágico accidente de barco" en Indonesia.

Así ha hecho pública la luctuosa noticia el Valencia CF

Este es el comunicado que ha emitido el club de Mestalla para dar a conocer la dramática noticia: "El Valencia CF está profundamente consternado tras el fallecimiento de Fernando Martín, entrenador del Valencia CF Femenino B, y tres de sus hijos en un trágico accidente de barco sufrido en Indonesia, tal y como han confirmado las autoridades locales.

Desde el Club queremos enviar, en un momento tan difícil para todos, nuestro apoyo y condolencias a familiares, amigos y compañeros del Valencia CF, Valencia CF Femenino y Academia VCF".