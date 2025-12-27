Fallece, con tres de sus hijos, el entrenador del filial del Valencia CF Femenino, Fernando Martín

En un comunicado y a través de las redes sociales, el Valencia CF ha anunciado una triste noticia, el fallecimiento del entrenador del filial del equipo femenino, junto a tres de sus hijos. La familia de Fernando Martín (44 años), técnico del Valencia CF, ha sufrido un "trágico accidente de barco" en Indonesia. Su esposa y la hija pequeña, de siete años, han podido ser rescatadas.

Nombres confirmados por las autoridades de Indonesia

En el barco, que se hundió a la altura de la isla de Padar, viajaban Andrea, hija de Enrique Ortuño, dueño del restaurante 'El Coso del Mar', su marido -Fernando Martín- y sus cuatro hijos, todos de vacaciones en Bali, según detallaron varios medios generalistas. Afortunadamente, la madre y una de las hijas, Mar, fueron rescatadas. Sin embargo, el padre y los otros tres hijos no han podido correr la misma suerte.

Fernando Martín tenía 44 años y desde esta misma temporada dirigía al Valencia Femenino B, que compite en Tercera RFEF. Sus tres hijos fallecidos son M. M. G., M. L. M. O., y E. J. M. O. Fue el diario indonesia 'Jakarta Globe' el que ha identificado con nombre y apellidos a las víctimas españolas, sabiéndose así su origen valenciano, y con el Valencia CF. Los tres niños tienen 12, 10 y 9 años.

La investigación se halla en su etapa inicial. Falta por determinar las causas del accidente, pero las autoridades locales confirmaron el fallecimiento de los cuatro turistas españoles en el naufragio. Según la policía local, el "grupo familiar" español conformaba el grupo de 11 integrantes del navío. En principio, el motivo podría estar originado en un fallo del motor.

En unas declaraciones que recoge Levante-EMV, Enrique Ortuño ha indicado que está en contacto continuo con su hija, madre de los tres menores que han perdido la vida. "Mi hija y mi nieta salieron despedidas del barco porque se encontraban en una parte más alta. Cayeron al mar y han sido rescatadas, pero mis tres nietos y mi yerno, posiblemente, quedaron atrapados en el barco, que se partió y se hundió rápidamente", explicó.

Así ha hecho pública la luctuosa noticia el Valencia CF

Este es el comunicado que ha emitido el club de Mestalla con esta dramática noticia: "El Valencia CF está profundamente consternado tras el fallecimiento de Fernando Martín, entrenador del Valencia CF Femenino B, y tres de sus hijos en un trágico accidente de barco sufrido en Indonesia, tal y como han confirmado las autoridades locales.

Desde el Club queremos enviar, en un momento tan difícil para todos, nuestro apoyo y condolencias a familiares, amigos y compañeros del Valencia CF, Valencia CF Femenino y Academia VCF".

Como futbolista, Fernando Martín, que se formó en la cantera del Valencia CF, llegó a jugar con el CD Eldense en Tercera; en el Benidorm, en Segunda B. También, en la Cultural Leonesa y el CD Alcoyano, con el que tuvo tres 'playoffs' de ascenso a Segunda A. Tras pasar por el Cartagena FC, colgó las botas en el Ontinyent C.F y La Nucía, ya en el curso 2014/2015. Desde entonces, ha estado una década dedicado a la formación y el fútbol femenino en la Academia VCF.