¿Qué necesita el Valencia CF para superar la fase de grupos de LaLiga FC Futures?

Uno de los regalos navideños de cada año llega en diciembre en forma de torneo de fútbol, concretamente LaLiga FC Futures, celebrado en el Estadio de Gran Canaria. Entre el 27 y el 29 de diciembre, Las Palmas acogerá a los mejores jugadores sub-13 del país, entre los que se encuentran los futbolistas del Valencia CF.

Además de la plantilla valencianista, en la competición organizada por LaLiga también participan otros 15 equipos: FC Barcelona, Real Madrid, Espanyol, Athletic Club, Atlético de Madrid, Sevilla, Real Betis, Villarreal y UD Las Palmas como representantes españoles; Inter de Milán y Juventus por Italia; Benfica y Sporting CP como clubes portugueses; Borussia Dortmund por Alemania; y Paris Saint-Germain en representación de Francia.

Las dos primeras jornadas, ya finalizadas

Los 16 equipos se dividen en cuatro grupos de cuatro equipos, y en cada grupo pasan a la siguiente ronda los dos primeros clasificados. En el grupo del Valencia se encuentran también el Sevilla FC, vigente campeón de la edición de 2024, el Villarreal CF y el Inter de Milán. Por su parte, el Infantil valencianista, tras dos jornadas disputadas, ve cómo sus opciones para superar la fase de grupos esán muy apuradas.

Los entrenados por Nando Sanz empataron en el primer partido ante el Sevilla, con un resultado final de 0-0, mientras que en la segunda jornada salieron derrotados por el Villarreal en un duelo muy ajustado, que finalizó 1-2. De esta forma, el grupo termina la tarde del sábado con el cuadro hispalense en primera posición, con 4 puntos (+2 en diferencia de goles), el Villarreal en segundo lugar con 4 puntos (+1), el Valencia en tercera plaza con un punto (-1) y el Inter de Milán como último clasificado con un punto (-2).

El partido entre el Valencia y el Sevilla de LaLiga FC Futures / LALIGA

¿Cuántas posibilidades tiene el Valencia CF?

Así, si el Valencia CF venciese al Inter de Milán en la tercera jornada aún tendría posibilidades de clasificar, siempre y cuando Sevilla y Villarreal no finalicen en tablas su partido. El grupo se resolverán definitivamente durante la mañana del domingo. En primer lugar, Inter y Valencia se verán las caras a las 12:00 horas, y Sevilla y Villarreal harán lo propio inmediatamente después, a las 12:30 horas.