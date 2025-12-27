Esta tarde el Valencia CF retoma el trabajo con el Celta en la cabeza

A las cinco de la tarde, el Valencia CF de Carlos Corberán volverá a ponerse el 'mono de faena' en la Ciutat Esportiva de Paterna después de unos días de descanso con motivo de las fiestas navideñas. En total, han sido siete días de desconexión al lado de las familias para la plantilla, que regresa al trabajo con mucho por hacer tras cinco meses de temporada decepcionantes para con las aspiraciones de una entidad de la dimensión social que ha tenido la de Mestalla históricamente.

Una vez terminado el encuentro con el RCD Mallorca en la noche del viernes 19 de diciembre, correspondiente a la jornada 17 de la Liga, el grupo dispuso de un fin de semana completamente libre, así como los cinco primeros días de esta semana de Navidad. Este sábado, a las 17:00 horas, el equipo deja atrás la fiesta navideña para centrarse en la próxima cita: el enfrentamiento con el RC Celta de Vigo el próximo sábado, 3 de enero, a partir de las dos de la tarde en el estadio de Balaídos.

El conjunto de Corberán tratará de comenzar el año 2026 solventando uno de los obstáculos que más lo ha lastrado en las últimas temporadas, el déficit competitivo lejos de casa. En 2025 únicamente fueron dos las victorias a domicilio, ambas en primavera, primero en el Santiago Bernabéu, ante el Real Madrid (1-2), y, poco después, en el Estadio Gran Canaria de la UD Las Palmas (2-3).

El 7 de enero se conocerá la próxima 'etapa' copera

Pocos días más tarde del partido en Balaídos, el miércoles 7 de enero, el Valencia conocerá el nombre de su rival en los octavos de final de la Copa del Rey. Esta ronda, todavía a partido único, se disputará los días 13, 14 y 15 del mismo mes.

Los valencianistas vuelven a la carga con el objetivo de centrarse en la permanencia en Primera división. Lo hecho durante 17 jornadas de Liga provoca que, a estas alturas de cambio de año, las ambiciones del club no sean otras. Mientras que el primer equipo que descendería, el Girona, suma un solo punto menos, la zona de Europa ha quedado ya demasiado distanciada. La quinta plaza, en posesión del Espanyol se halla a 17 puntos, uno más de los 16 totales del Valencia. La sexta plaza (Conference League), última europea, hoy para el Betis, dista a 12 unidades.

Primer envite en casa: derbi con el Elche

El Valencia cerró 2015 con 16 puntos en LaLiga en la decimoséptima plaza de la clasificación, y tras haber eliminado en la última ronda copera al Sporting de Gijón. Antes de la próxima eliminatoria de Copa, los de Corberán retomarán el pulso competitivo en Mestalla. El 10 de enero, también sábado, habrá derbi de la Comunitat Valenciana frente al Elche CF a las nueve de la noche.

Pendiente de Ugrinic y un 'Diakha' sin CAN

En este regreso a los entrenamientos, el entrenador está pendiente de comprobar el estado físico del grupo, que tenía claro que no podía cometer ningún tipo de exceso navideño. Además, como él mismo comentó en la rueda de prensa posterior al empate con el Mallorca, Corberán aguarda una buena evolución de las molestias en el isquiotibial por las que tuvo que cambiar a Filip Ugrinic en el último tramo del Valencia-Mallorca. No obstante, el técnico lo calificó como "algo normal" debido al tiempo de inactividad que el suizo tuvo que estar previamente por los dolores de rodilla que le impidieron desarrollarse en el primer tercio de la competición.

Asimismo, el entrenador confía en la completa recuperación del estado de forma de Mouctar Diakhaby para reforzar el eje de la zaga dando rotación a José Copete y César Tárrega. Una posición, la demarcación de defensa central, en la que no pudo contar con Eray Cömert en el último duelo liguero, si bien, el suizo podría salir del club en este mercado de enero si encuentra una oferta que le convenza.

Diakhaby, al estar Guinea ausente de la actual edición de la Copa Africana de Naciones (CAN), estará este enero 100 % centrado en el Valencia, a diferencia de lo sucedido en temporadas pasadas.

Por último, cabe destacar que el lunes, 29 de enero, la sesión de entrenamiento será de puertas abiertas para la afición y se desarrollará en Mestalla, una buena ocasión para los más pequeños de acercarse y ver a sus ídolos del Valencia.