Juan Bernat: "Me quedan muchos años de buen fútbol"

Juan Bernat (01/03/1993) se mantiene a la espera de una nueva oportunidad en el fútbol de élite y lo cierto es que está en plena forma. Trabajando al cien por cien, y con ofertas sobre la mesa el pasado mercado de verano, el exvalencianista se mantiene con calma y reconoce en una entrevista para Superdeporte que tiene ganas de aportar toda su experiencia y fútbol a su próximo club.

Juan, todavía tienes 32 años, eres joven y queda aún mucho fútbol por delante...

Joven... Bueno, los futbolistas sí que nos cuidamos más actualmente. Llevo unos años compitiendo y espero que me queden unos cuantos más.

¿Te sientes aún con mucho fútbol en las piernas?

Sí, creo que muchos años quedan. Siempre he tenido la idea de alargar mucho la carrera. Creo que me cuido para eso también. Me gustaría disfrutar muchos años más del fútbol.

Has tenido años difíciles. Te ha tocado jugar con dolor, pero ya estás al cien por cien. ¿No?

A lo largo de mi carrera he tenido muy mala suerte en cuanto a lesiones. Lesiones graves. Me tuve que operar también de pubalgia, pero estoy recuperado y llevo ya tres meses al cien por cien listo para volver a competir y con ganas de que llegue el momento.

Juan Bernat (lateral izquierdo), con el Getafe / EFE

¿Por qué no tienes ahora equipo?

Durante el verano que venía de una operación recientemente tuve oportunidades, pero al final el mercado tiene esas situaciones y no acabó de darse. Ahora se abre de nuevo el mercado de enero y con las máximas ganas e ilusión de poder competir en el fútbol que es lo que más quiero.

Te quedaste sin equipo, pero desde el primer día has estado entrenando por tu cuenta para cuando llegara esa oportunidad estar al máximo.

Desde que se acabó la temporada, porque la temporada pasada acabé jugando con mucho dolor, me esperé a que acabara el curso porque quería ayudar al equipo con el objetivo. Luego decidí operarme para estar al cien por cien este año. Desde que me operé llevo seis meses trabajando haciendo de todo... gym, campo, fisio... para estar al cien por cien. Y ahora estoy al cien por cien y ahora estoy esperando a que llegue alguna oportunidad.

¿Cómo es un día ahora en la vida de Juan Bernat?

Es difícil y raro. Llevo seis meses que no estoy con un equipo y se hace raro la rutina y al final disfruto también entrenando. Aunque sea solo. Me gusta mucho entrenar, cuidarme e intentar mejorar algunos aspectos que me tocaba mejorar. Se hace duro y un poco difícil ahora solo, pero a veces viene bien también para resetear y recuperar la máxima ilusión.

Joan Bernat - Valencia (2011-2014) / SD

Tienes ese gusanillo necesario todavía, ¿verdad?

Quiero que llegue ya rápido esa oportunidad porque un futbolista quiere competir porque para eso luchamos y trabajamos. Eso es lo que más quiero. Volver a competir y disfrutar del fútbol.

¿Te sientes con ganas de pelear de nuevo con el próximo equipo que venga?

Con ganas de aportar mis condiciones, mi experiencia y confío plenamente en mí. Tengo muchas ganas de competir. Creo que con mis condiciones, mi experiencia, y que además estoy preparado al cien por cien, le puedo dar cosas al equipo al que vaya.

¿Qué le puede dar Juan Bernat a su próximo equipo?

Son muchos años compitiendo en la élite. En grandes clubes, jugando competiciones europeas, creo que en ese aspecto puedo aportar muchas cosas. Y luego obviamente seguir mejorando en otros aspectos porque creo que siempre se puede mejorar. Esa es mi mentalidad. Mejorar cada día y vivir para el fútbol. Eso es lo que estoy haciendo.

¿Qué pasaría si viniera el Valencia a por ti?

Siempre he dicho que me he criado en el Valencia... Estuve desde los 6 años hasta los 21 que me marche. Desde que me fui siempre dije que me gustaría volver. Volver no solo depende de mí, pero siempre he dicho eso. Que me gustaría volver al club donde me dieron la oportunidad de convertirme en jugador profesional. Era mi sueño. Lo que pasa es que en el fútbol nunca se sabe.

Juan Bernat celebrando su recordado tanto en cuartos de Europa League ante el Basilea / SD

Es una puerta que tu nunca has cerrado.

Nunca. Desde que me fui. Siempre dije que me gustaría poder volver y competir a gran nivel en el Valencia. No sé si se dará, pero siempre lo he dicho. Pero bueno... no sé si se dará.

Lo que no ha cambiado es tu valencianismo.

Siempre he sido del Valencia, valencianista... mi familia también. Sigo todos los partidos del Valencia cuando puedo. Y espero que este año acabe la temporada de la mejor manera posible. Los últimos años no han sido buenos para el Valencia y está el valencianismo sufriendo, pero espero que acabe la temporada de la mejor manera posible.

No tiene mucho que ver el Valencia actual con el que tu jugabas hace años.

No. Ha cambiado mucho. En los últimos años ha estado peleando que hacía mucho tiempo que el Valencia CF no peleaba. Estar cerca de la zona de descenso. Salvarse al final no es el Valencia que todo el mundo conoce. Ese Valencia que hace 15 años se conseguía entrar en Champions, estar en puestos europeos... ahora son otros momentos, pero el Valencia volverá a estar donde merece. Por equipo, por afición... volverá arriba.

El valencianismo sigue en tu día a día. Amigos, familia...

Todos mis amigos son del Valencia. Siempre quieren ver el Valencia. "Hoy no hacemos este plan que juega el Valencia...". Son muy valencianistas. Lo siguen mucho y lo sufren.

En verano de 2024, eso que se dijo que pudiste volver... ¿qué hay de verdad?

Realmente puede ser que hubo interés, pero no fue a más. No hubo nada más.

Siempre has dicho que quieres seguir jugando en España.

Sí. Después de haber estado 11 años fuera mi ilusión era volver a España. El año pasado pude hacerlo. Es verdad que con el tema de la pubalgia que venía arrastrando, pero mi ilusión sigue siendo jugar en España. Son muchos años fuera ya y quiero disfrutar de LaLiga bien y estando al cien por cien. Tengo 32 años, pero me quedan años de fútbol y quiero disfrutarlos aquí en España.

Estaba repasando... has ganado muchísimos títulos. ¡18! Es una barbaridad.

Sí, es el sueño que tenía de pequeño. Primero ser futbolista, dedicarme a lo que me apasionaba y luego ser un privilegiado de conseguir títulos. Es lo que todos deseamos y no todos pueden. Soy un privilegiado. Agradecido a la carrera que he conseguido y la que espero seguir teniendo.

Juan Bernat / Sport

Has tenido la ocasión de que te entrenen algunos de los mejores. Guardiola, Ancelotti... ¿Con quién te quedas?

Para mí Pep ha sido siempre y sigue siendo el número uno. Es verdad que he tenido muchos entrenadores. En el Valencia tuvo 5 o 6 cuando estuve en 3 años. Luego en los equipos que he estado he tenido muy buenos entrenadores. Al final de todos aprendes un poco. La verdad que estoy muy contento de haber compartido vestuario ya no solo con esos entrenadores sino también con grandes jugadores.

De esos grandes... ¿con quién has hecho mucha amistad?

Al final por idioma con los españoles he hecho mucha amistad. En el Bayern por ejemplo con Javi Martínez, Thiago, luego llegaron Xabi Alonso y Pepe Reina... En París estuvo Sarabia, Ander Herrera, Carlos Soler, Fabián que tengo muy buena relación con él. Hacíamos mucha relación entre los españoles. He disfrutado mucho con todos ellos.

Te habrán preguntado mucho por Messi, Neymar, Mbappé...

Teníamos una delantera de ensueño. Al final jugar con ese tipo de jugadores que son estrellas mundiales se disfruta mucho. Y también cada entrenamiento. No es solo los partidos. En cada entrenamiento ves realmente el nivel que tienen y es que son jugadores que han marcado una época.

¿Se te queda la espinita de la Champions?

La voy a tener ahí siempre. En el Bayern estuvimos cerca con dos o tres semifinales. En el PSG jugamos una final que no pudo ser. Y esa espina siempre la voy a tener ahí.

Otros ni juegan la competición...

Es lo que decía. Me siento un privilegiado. Ganando todos los títulos, jugando una final de Champions, se te queda la espina de no haberla ganado, pero al final has jugado una final de Champions que no puede decirlo todo el mundo.

Y la selección también la tuviste ahí.

Tuve mi época en la selección. Ir a la selección no es fácil. Mucha competencia en España, pero tuve mis apariciones y estoy muy orgulloso de haber estado ahí.