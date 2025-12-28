El Valencia CF se mete en semifinales de LaLiga FC Futures tras ganar al FC Barcelona

El Valencia CF ha ido de menos a más en el torneo de LaLiga FC Futures de Gran Canaria en una semana en la que ha dejado claro que la cantera de Paterna sigue siendo una de las mejores de toda España. Con esfuerzo, trabajo y con la mente muy fría, el cuadro blanquinegre se metió en los cuartos de final después de no poder ganar ninguno de los dos primeros partidos. Eso podría haber hecho dudar a muchos de los equipos que pisan estos torneos a una edad tan baja, pero la realidad es que ese vestuario ha sacado fuerzas en los momentos más delicados.

Con un contundente triunfo contra el Inter de Milán, el cuadro valencianista quedó a la espera de lo que hacían Sevilla y Villarreal, ambos con cuatro puntos, como el Valencia CF. Con el triunfo amarillo por 1-3, el Valencia se metió en la siguiente ronda gracias al +2 con respecto a un Sevilla que tenía '0' en el golaveraje general.

Con esos marcadores llegó el turno para los cuartos de final y ahí aparecía uno de los mejores equipos del campeonato, invicto en fase de grupos con 7 puntos de 9 posibles y siete goles anotados. El partido acabó en empate y fue en la tanda de penaltis donde el gran nivel del portero valencianista y el de sus lanzadores permitió al conjunto blanquinegre meterse en la siguiente ronda.

El siguiente partido para el Valencia CF será contra el Villarreal, el único encuentro en el que ha salido derrotado hasta la fecha en la competición ante una Cantera Grogueta que está demostrando ser uno de los equipos con más poder goleador del campeonato.

Resto de equipos

El Villarreal ha ganado el primero de los encuentros de los cuartos de final por un contundente 5-1 ante el Espanyol, que llevaba un gran equipo en este torneo. Por su parte, el Atlético de Madrid ha ganado contra la Juventus de Turín por 3-1 en un duelo marcado por la efectividad de los rojiblancos en el área rival.

El partido entre el Valencia y el Villarreal de LaLiga FC Futures / LALIGA

Tras el encuentro del Valencia, que fue el tercero de los cuartos de final, arrancó el partido entre el Real Betis y el Real Madrid. Las semifinales se disputarán este mismo lunes. La primera de ellas a las 11:00, la que jugarán Villarreal y Valencia, y la segunda a las 11:45, con el derbi madrileño entre Madrid y Atlético. Por su parte, la gran final de LaLiga FC Futures se disputará también este lunes a partir de las 19:00.