Meriton puede dar el enésimo golpe al prestigio del Valencia CF

El prestigio que el Valencia CF estuvo cerca de diez décadas construyendo está siendo arrasado temporada tras temporada por la gestión de Meriton Holdings. La familia Lim cogió un club acostumbrado a jugar la Champions League y lo ha borrado del mapa continental, llevándolo a luchar por no descender a Segunda División de forma habitual.

La entidad de Mestalla, acostumbrada a luchar en la zona alta de la tabla, era antes de la llegada del magnate singapurense el tercer equipo de la clasificación histórica y un miembro habitual de la parte de arriba del ranking UEFA. Más de una década más tarde, no queda ni rastro de la entidad de Mestalla entre los mejores de Europa y ya es el quinto en la clasificación histórica de LaLiga, superado por el Atlético de Madrid y el Athletic Club.

El club, que sigue sin salir de la espiral de mal rendimiento deportivo y alejamiento de las posiciones que le corresponden por historia y por dimensión, sigue cayendo en todos los rankings que le equiparan a sus tradicionales rivales directos.

En jaque su posición en la tabla de la regularidad

Esta temporada puede caer uno más: el Valencia CF es, hasta esta temporada, el tercer equipo de LaLiga que más veces ha quedado entre los diez primeros clasificados del campeonato con un total de 79 veces. Una cifra que comparte con Atlético de Madrid y Athletic Club, por lo que de no conseguir una importante remontada en la segunda vuelta el club caerá también al quinto escalón.

Este parámetro, revelado por 'Clasificación Histórica', refleja la regularidad con la que un club presenta batalla en la liga doméstica, buscando luchar por las posiciones de arriba. En el Valencia era lo normal hasta el nacimiento de la 'zona Meriton' especialmente representada por la 12ª posición de la tabla.

Gran ventaja desperdiciada

Cuando Meriton llegó a la vida del valencianismo, el conjunto de Mestalla destacaba en esta clasificación de la regularidad. El Valencia CF había estado 73 veces entre los diez primeros, mientras que el Atlético de Madrid había estado 68 y el Athletic Club 70, pero las 11 temporadas con los Lim en el club han sido 'mortales' en este sentido.

En las últimas once campañas, el conjunto valencianista ha estado seis veces entre los diez primeros y cinco veces entre los diez últimos, por lo que de repetirlo esta campaña igualaría el número. En este periodo los colchoneros han estado las once veces en el Top10, mientras que los vascos lo han conseguido en nueve.

Cömert, despejando ante Sorloth / LaLiga

Agravado el último lustro

Acotando esto a las temporadas posteriores al cese de Mateu Alemany y Marcelino García la situación es aún más sangrante. En esas cinco temporadas el Valencia solamente lo ha logrado dos veces, mientras que sus rivales lo han conseguido en todas, recortádole tres para empatar y poniendo esta posición en jaque. 'Derribos Meriton' sigue empequeñeciendo la dimensión histórica del club.