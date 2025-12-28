Novedades en el entrenamiento del Valencia CF

El Valencia CF ha vuelto al trabajo con la mente puesta en el encuentro de este fin de semana contra el Celta de Vigo con el que empezará el año y con el que quiere empezar a trazar su cambio de tendencia en busca de remontar la mala dinámica de resultados cosechada en 2025.

Para el encuentro, Carlos Corberán querría tener a todos disponibles y poder plantear su once tipo, con el que -a falta de lo que pueda llegar procedente del mercado de fichajes- crecer en las próximas semanas. Antes del parón ya recuperó a casi todos los jugadores que han tenido problemas y en Vigo aspira a recuperar a la totalidad.

Mouctar Diakhaby, en la tarde del lunes, en la última sesión antes de desplazarse el martes a Gijón / VCF Media

Diakhaby, listo para volver

El último que se sumó a la dinámica fue un Mouctar Diakhaby que abrirá el debate del centro de la defensa, ya que se lesionó siendo titular indiscutible y vuelve en un momento de forma de José Copete mucho mejor que el de principio de temporada, obligando a Carlos Corberán a tomar una decisión al respecto.

Eray Cömert, más cerca

El jugador que acabó 'KO' antes del parón navideño fue Eray Cömert, cuya ascendencia en el equipo es mucho menor, pero al que le tocó jugar por lesiones y sanciones en alguna jornada. En el entrenamiento de hoy volvió de forma parcial al grupo tal y como ha informado El Chiringuito.

Queda todavía una semana para visitar Balaídos y se espera que el jugador esté para entonces en plenas condiciones para entrar en la convocatoria del entrenador y esperar desde el banquillo su oportunidad de jugar en la previa de un mercado de fichajes en el que su nombre está en todas las quinielas para abandonar Mestalla.