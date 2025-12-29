La cruda realidad de Hélder Costa a sus 31 años

Los caminos de los futbolistas son inescrutables. Los hay que en los primeros años de carrera explotan y generan unas expectativas irreales que no les permiten levantar cabeza, perseguidos por el fantasma de lo que debieron ser. Los hay que explotan más adelante, una vez adquirida la madurez, y te preguntas por qué aprendieron a jugar de repente. Hélder Costa no es realmente ninguno de los dos, pero su trayectoria se parece más a la primera... Porque el presente es realmente crudo para él.

El futbolista angoleño apuntaba maneras cuando en 2015 hizo una temporada decente en el Monaco, jugando 25 partidos y marcando tres goles. Nada del otro mundo, pero suficiente como para que Jorge Mendez hinchase el globo y lo 'colcase' en su club satélite, el Wolverhampton.

Movido por Mendes

Con los Wolves jugó bien... en segunda división. Sus números en Championship fueron realmente buenos, marcando diez goles y ocho asistencias en 35 partidos, generando unas expectativas que cayeron en picado con el paso a la Premier League. De allí se marchó a Elland Road para jugar con el Leeds United, equipo con el que también tuvo un buen desempeño en Segunda... Pero en la Premier volvió a fracasar.

Su vínculo con Mendes, no obstante, le seguía brindando oportunidades de jugar en la élite... Y en ese contexto apareció la oportunidad de jugar en el Valencia CF, su segunda experiencia en LaLiga tras el discreto paso por el Deportivo de la Coruña, otro club bajo la influencia del suparagente portugués.

Fracaso en Mestalla

En Mestalla su presencia fue prácticamente testimonial. Incapaz de ganarse a José Bordalás, el angoleño pasó por el Valencia sin pena ni gloria en la que a la postre ha sido su última oportunidad de destacar y hacerse un nombre en Europa.

Hélder Costa, en el partido contra Osasuna / JM López

En el paro

Después de vestir la elástica valencianista ha tenido tres decepcionantes pasos por Al-Ittihad Club, GD Estoril Praia y Yunnan Yukun, equipo chino con el que rescindió su contrato, para acabar en el paro con 31 años. El jugador, que tuvo todas las oportunidades del mundo para jugar en la élite, ha llegado al momento que le tocaba la madurez futbolística sin tener equipo y obligado a buscar una oportunidad para acabar su carrera de la mejor manera posible.