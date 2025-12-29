¿Dónde están los jugadores que ganaron la Copa del Rey en 2019?

El Valencia CF del centenario, campeón de la Copa del Rey 2019. Uno de los equipos más recordados por la afición valencianista en el siglo XXI. Aquel conjunto dirigido por Marcelino García Toral logró derrotar al FC Barcelona en la final disputada en el Benito Villamarín, conquistando el octavo título copero de la historia del club.

Han pasado varios años desde aquella gesta histórica y la plantilla se ha dispersado (y devaluado) por diferentes ligas, países y destinos. Algunos futbolistas siguen compitiendo en la élite, otros han encontrado nuevos retos lejos de España y varios ya han colgado las botas.

En este artículo repasamos uno a uno dónde están ahora todos los jugadores de la plantilla del Valencia CF campeón de Copa del Rey 2019, analizando su papel en aquel equipo y su situación actual.

Porteros

Jaume Doménech fue el guardián de la portería en la Copa del Rey 2019. Aunque no siempre fue titular en Liga, Marcelino confió en él para las rondas coperas, y su actuación en la competición fue buena, aportando gran parte de la solidez defensiva del equipo. Tras varios años de sucesivas suplencias y escasos minutos, más con un rol de gestor de vestuario que de jugador activo, el guardameta blanquinegro se ha retirado a sus 35 años y trabaja como comentarista en DAZN.

Jaume Domenech en su emotiva despedida como jugador del Valencia CF / RRSS Valencia CF

Jasper Cillessen llegó al Valencia como portero principal y asumió la responsabilidad en Liga y competiciones europeas. Aunque Jaume fue el portero de Copa, se mantuvo como suplente. Tras una lesión en la 2021/2022 y la irrupción de Giorgi Mamardashvilli, el portero holandés se mantuvo anclado en la suplencia permanente. Actualmente juega en el NEC Nijmegen, en la Eredivisie de los Países Bajos.

Jasper Cillesen en su nuevo equipo en Holanda / .

Cristian Rivero formó parte de la plantilla como tercer portero y figura de futuro. Vivió la experiencia de la Copa junto al primer equipo, sumando aprendizaje y madurez en un contexto de alta competencia. En la actualidad sigue en la plantilla del Valencia CF, aunque sigue estancado en la suplencia y en distintas cesiones.

Cristian Rivero en la actualidad como jugador del Valencia CF / RRSS Valencia CF

Defensas centrales

Ezequiel Garay fue el pilar del centro de la zaga durante toda la campaña copera. Su liderazgo, lectura defensiva y experiencia permitieron al Valencia competir al más alto nivel. Su presencia fue una garantía atrás en cada fase de la Copa. Tras su abrupta marcha en 2020, el central no pudo con su lesión de cadera y se retiró de los terrenos de juego al año siguiente.

Ezequiel Garay, durante un partido con el Valencia CF / Getty Images

Gabriel Paulista complementó a Garay con una mezcla de fuerza, garra y carácter competitivo. Fue uno de los defensores más consistentes del equipo durante la Copa, capaz de imponerse en duelos individuales y de aportar claridad cuando el equipo más lo necesitaba. Tras una marcha polémica en el invierno de 2023 al Atlético de Madrid, el brasileño se encuentra en el Besiktas de la liga turca.

Gabriel Paulista como jugador del Besiktas / Cordon Press

Mouctar Diakhaby: Central físico y potente, Diakhaby fue una pieza habitual en la rotación defensiva del equipo de Marcelino. Aunque cometió errores puntuales, también dejó actuaciones de alto nivel. Actualmente, tras superar una de las lesiones más graves presenciadas en un campo de fútbol, continúa en el Valencia CF. Es uno de los centrales más fiables de la plantilla y uno de los capitanes de la plantilla.

Mouctar Diakhaby con el Valencia CF / RRSS Valencia CF

Laterales

José Gayà fue el lateral izquierdo titular en la Copa del Rey y uno de los jugadores más determinantes de la final. Actualmente sigue en la plantilla y es considerado el estandarte por excelencia del valencianismo, siendo el capitán indiscutible del equipo.

José Luis Gayà actualmente con el Valencia CF / David González

Daniel Wass jugó como lateral derecho titular durante toda la competición y en la final. Aunque su posición natural es el medio, su inteligencia táctica, disciplina defensiva y sacrificio le convirtieron en la opción preferida de Marcelino para ese costado. Su aportación fue clave para equilibrar el bloque. Tras su marcha al Atlético de Madrid en 2021/2022, el exvalencianista milita actualmente en el Brøndby IF, en Dinamarca.

Daniel Wass en la actualidad con el Brøndby IF / Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Cristiano Piccini fue la alternativa natural en el lateral derecho siempre que estuvo disponible. Las lesiones condicionaron su temporada, pero cada vez que pudo entrar, cumplió con nota suficiente. Desde la afición aún recuerdan su gol ante el Huesca que marcó el cambio de rendimiento del Valencia CF esa misma temporada.

Cristiano Piccini en la presentación con su último equipo, el Yverdon Sport / Yverdon RRSS

Toni Lato fue el lateral suplente que siempre respondió con profesionalidad cuando fue requerido. Canterano del club, asumió el rol de sustituto de Gayà con actitud positiva y dió muy buen rendimiento en sus siguientes años como valencianista. Tras una de las múltiples marchas forzadas por parte de la entidad valencianista, el de Vallbona juega en el RCD Mallorca, donde tiene un rol secundario.

Toni Lato como jugador del RCD Mallorca / RRSS Mallorca

Rúben Vezo tenía su posición natural como central, pero su polivalencia le permitió ser una opción secundaria en bandas si el planteamiento lo exigía. Tras su marcha al Levante UD actualmente se encuentra en el Olympiakos, en la 1.ª división griega.

Ruben Vezo como jugador del Olympiakos / RRSS Olympiacos

Centrocampistas

Dani Parejo: El eterno '10' valencianista. Fue la inspiración en el centro del campo de aquel equipo campeón dando calma y aportando la calidad más que contrastada que tiene el de Coslada. Tras la consecución de la copa, el capitán valencianista protagonizó una de las marchas más dolorosas en la historia valencianista reciente junto a Marcelino García Toral, yéndose libre al Villarreal CF en la 2021/2022 tras una de las peores gestiones de la actual directiva.

Parejo en un partido con la elástica amarilla / RRSS Villarreal CF

Geoffrey Kondogbia se encargó del trabajo duro en el medio con contundencia. Su poderío físico y capacidad para recuperar balones permitieron al Valencia imponerse en zonas calientes durante la Copa, dando libertad creativa a sus compañeros más ofensivos.

BERGAMO, ITALY - MAY 09: Geoffrey Kondogbia of Marseille in action during the UEFA Europa League 2023/24 Semi-Final second leg match between Atalanta BC and Olympique de Marseille at Stadio Atleti Azzurri d'Italia on May 09, 2024 in Bergamo, Italy. / (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Francis Coquelin: El jugador que frenó a Messi. Su orden táctico y compromiso defensivo fueron esenciales para sostener la estructura colectiva del equipo sin renunciar a la agresividad y la intensidad que caracterizaron a ese Valencia campeón. Fue clave durante toda su temporada, pero en esa final tuvo un papel crucial. Actualmente, tras su marcha junto a Parejo en la 2020/2021 al Villarreal CF, se encuentra en el Nantes de la Ligue 1.

Coquelin con el Nantes / RRSS Nantes

Carlos Soler: Uno de los grandes talentos surgidos de la cantera. Su crecimiento fue imparable tras la Copa, siendo una de las piezas clave dentro de un Valencia en decrecimiento absoluto. Actualmente juega en la Real Sociedad tras un paso tímido en el París Saint-Germain.

Carlos Soler jugando con la Real Sociedad / Real Sociedad

Kang-in Lee: Una de las mayores promesas que ha pasado por la factoría de Paterna. Con minutos limitados, dejó destellos de talento que evidenciaron su capacidad técnica y la mina de oro que es la cantera blanquinegra. Tras un habitual polémico traspaso al RCD Mallorca, el exvalencianista milita en el PSG, dónde tiene un rendimiento intermitente promovido en parte por la alta competitividad del vigente campeón de la Champions League.

Kang In con la camiseta del PSG / PSG

Extremos

Gonçalo Guedes: Uno de los jugadores más desequilibrantes de la reciente historia blanquinegra. Su velocidad, capacidad de desborde y conducción hicieron daño recurrentemente a las defensas rivales. Tras la copa su nivel fue a más, llegando a uno de sus mayores rendimientos en la 2021/2022, donde se echó el equipo a las espaldas para llevar al Valencia CF a una nueva final copera. Tras su traspaso por 33 millones a los Wolves, el luso ha tenido un rendimiento irregular y actualmente se encuentra en la Real Sociedad junto a su excompañero valencianista Carlos Soler.

Gonçalo Guedes con la Real Sociedad / Real Sociedad

Denis Cheryshev: vivió su mejor etapa europea como extremo con el Valencia CF, donde fue pieza importante en el camino al título de la Copa del Rey 2019, aportando goles y asistencias durante la temporada. Después de varias campañas en Mestalla, en 2022 fichó por el Venezia FC en Italia, donde jugó dos temporadas y celebró el ascenso a la Serie A, aunque con protagonismo reducido por lesiones y edad. Tras expirar su contrato con el Panonios de Segunda División de Grecia en junio de 2025, quedó sin equipo y, según sus propias declaraciones, busca continuar su carrera profesional.

Denis Cheryshev busca un destino final para una carrera marcada por las lesiones / VCF Media

Delanteros

Kevin Gameiro: El delantero francés fue uno de los grandes protagonistas de la final de la Copa del Rey 2019. Abrió el marcador con el 1-0 en los primeros minutos del partido, un gol que cambió por completo el guion de la final y dio al Valencia la tranquilidad necesaria para ejecutar su plan. Su experiencia en partidos grandes y su movilidad constante fueron un valor añadido durante toda la competición. Tras su marcha al Estrasburgo en 2021, ha colgado las botas este 2025.

Gameiro celebrando el gol en la final de Copa del Rey / Valencia CF

Rodrigo Moreno: Autor del segundo gol del Valencia en la final, Rodrigo firmó una actuación decisiva en Sevilla. Su gol en la final ante el Barcelona es uno de los más recordados de la historia reciente del club. Tras su polémica marcha al Leeds United, el exvalencianista milita en el Al‑Rayyan SC en Catar.

Rodrigo Moreno con el Al Rayyan / Al Rayyan

Santi Mina: formó parte de la plantilla del Valencia CF campeón de la Copa del Rey 2019 como delantero de rotación. Aportó energía, trabajo y profundidad ofensiva durante la temporada, siendo una alternativa habitual desde el banquillo. Aunque no tuvo protagonismo directo en la final, su papel dentro del grupo fue el de un atacante siempre disponible para sumar en un calendario exigente y cargado de partidos. Tras su vuelta al RC Celta y su paso por oriente medio, actualmente está retirado.

Santi Mina con la elástica valencianista en 2019 / RRSS Valencia CF

Maxi Gómez: Delantero físico y trabajador. Fue una pieza de rotación en la Copa. Es más recordado por su bajo rendimiento que por sus buenas actuaciones. Tras su marcha al Trabzonspor por 3 millones, el delantero uruguayo actualmente milita en Nacional de Uruguay (1.ª división uruguaya).