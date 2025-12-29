El objetivo de Gayà en el Valencia para 2026

José Luis Gayà tiene claro su objetivo para 2026 con el Valencia y no es otro que mejorar los resultados de este año y regalar "victorias a los aficionados que siempre están a nuestro lado". Un nuevo año mejor, es el mensaje que ha lanzado a los seguidores valencianistas el capitán del equipo antes de arrancar el entrenamiento de este lunes en Mestalla con más de 5.000 valencianistas en la grada.

"De cara a 2026 queremos empezar con una victoria ante el Celta, esperamos que sea un mejor año y regalarle victorias a la afición que siempre está con nosotros. Vamos a luchar para que así sea", señaló el jugador del conjunto que dirige Carlos Corberán, que se estrenarán en 2026 en Balaídos. "Tenemos muchas ganas de empezar el año, esperemos que sea con una victoria y a partir de ahí ir sumando", añadió Gayà.

Cinco partidos en enero con el objetivo de alejarse del descenso

El conjunto valencianista arrancará el 2026 con cinco partidos en el mes de enero, en los que se juega sus opciones de alejarse de la zona de descenso, de la que actualmente se encuentra a un punto, mientras que en la Copa del Rey afrontará la eliminatoria de los octavos de final, a la espera de conocer su rival en el sorteo. El conjunto que dirige Carlos Corberán se enfrentará en el campeonato de Liga a cuatro rivales que transitan por la zona medio-alta de la clasificación y tiene ante sí el reto de obtener en alguno de sus dos desplazamientos su primer triunfo liguero a domicilio de la temporada.

Así, en su primer partido del año visitará el día 3 de enero a un Celta de Vigo en clara trayectoria ascendente y que ocupa la séptima plaza. Una semana después recibirá en Mestalla la visita del Elche, en un duelo regional ante un equipo que, pese a su buen rendimiento en su regreso a la máxima categoría, todavía no ha ganado como visitante y solo ha sumado tres empates lejos del Martínez Valero. Tras este encuentro, entre los días 13 y 15, el Valencia jugará los octavos de final de la Copa del Rey ante un rival todavía por conocer, y el día 18 visitará al Getafe, rival que ahora mismo ocupa la undécima plaza y que le supera en cuatro puntos. Para cerrar el mes, recibirá la visita del equipo revelación del campeonato, el Espanyol, que ahora mismo es quinto en la clasificación.

Búscate en las gradas de Mestalla durante el entrenamiento del Valencia CF / F. Calabuig

Calendario para 2026

Celta-Valencia sábado 3 de enero 14:00 horas

Valencia-Elche sábado 10 de enero 21:00 horas

Octavos de final de Copa del Rey. A la espera del sorteo 13, 14 y 15 del mes de enero

Getafe-Valencia Domingo 18 de enero a las 14:00 horas

Valencia-Espanyol 23, 24, 25 y 26 de enero. Horario por determinar