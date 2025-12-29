Las obras del Nou Mestalla ... ¡Con un toque de humor!

Las interminables obras del Nou Mestalla han vuelto a colocarse en el centro de la conversación pública, esta vez desde el humor. Los conocidos humoristas en redes sociales por el pseudónimo de Jajajers han publicado un vídeo que parodia la situación actual del estadio del Valencia CF, utilizando la sátira como herramienta para reflejar el cansancio social ante un proyecto que se arrastra desde hace casi dos décadas. El sketch, que se ha viralizado rápidamente, combina ironía, referencias reconocibles y una crítica directa al ritmo de las obras.

En el vídeo, ambos influencers aparecen caracterizados como operarios de la construcción y dialogan sobre el supuesto trabajo diario en el estadio. Frases como “Las grandes construcciones llevan tiempo” o “les ha entrado la prisa, van con un cohete en el culo” sirven como hilo conductor de un discurso que exagera, desde el humor, la lentitud del proyecto. Todo ello se presenta con un tono desenfadado, pero claramente reconocible para cualquier aficionado valencianista.

Humor para reflejar una realidad enquistada

Uno de los momentos más comentados del vídeo llega cuando los protagonistas comparan las obras del Nou Mestalla con las pirámides de Egipto, señalando que “las grandes construcciones se hacen con calma”. En ese mismo diálogo se menciona explícitamente que el proyecto lleva en marcha desde 2007, subrayando que ya son 18 años de espera. Siempre desde la parodia, los humoristas describen una rutina laboral en la que el trabajo efectivo es mínimo y el bar adquiere un protagonismo exagerado.

Avances en las obras del Nou Mestalla / JM López

El sketch juega con horarios absurdos, como empezar a trabajar a las 9:55 y estar en el bar a las 9:59, para después regresar casi al final de la jornada. Esta exageración conecta con una percepción ampliamente extendida entre la afición: la sensación de que el Nou Mestalla avanza a un ritmo desesperadamente lento. El humor, en este caso, funciona como espejo de una frustración colectiva.

Un final cargado de referencias reconocibles

La pieza audiovisual culmina con un recurso muy reconocible para los seguidores del tema. Tras una escena en la que los supuestos operarios llegan tarde al almuerzo, la pantalla se funde a negro con el texto “cinco horas después”. A continuación, el vídeo se cierra con la ya icónica imagen del operario que fue grabado durmiendo la siesta durante la construcción del Nou Mestalla, una escena que quedó grabada en la memoria popular y que los jajajers recuperan como remate final del gag.

Operario se duerme en las obras del Nou Mestalla / X (Twitter)

Sin añadir datos nuevos ni inventar situaciones, el vídeo se limita a reinterpretar elementos que forman parte del imaginario colectivo en torno al estadio. Precisamente ahí radica su éxito: en utilizar referencias reales y conocidas para construir un relato humorístico que, sin perder la risa, lanza un mensaje claro.

El vídeo de los Jajajers demuestra cómo el humor en redes sociales se ha convertido en una vía efectiva para abordar temas de actualidad deportiva y social. En el caso del Nou Mestalla, la sátira vuelve a poner el foco sobre unas obras que siguen siendo símbolo de espera, promesas incumplidas y debate constante en Valencia.