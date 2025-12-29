Apelación tiene más piedad del Sánchez Pizjuán que de Mestalla

El Comité de Apelación de la Federación Española de Fútbol (RFEF) no es precisamente un garante de la igualdad. En muchas ocasiones, tampoco de la justicia. Pero esta vez, eso sí, ha atendido a razones al estimar parcialmente el recurso del Sevilla contra el cierre parcial de su estadio durante tres partidos, por el lanzamiento de objetos desde el Gol Norte en el derbi del 30 de noviembre Sevilla-Betis, y lo ha reducido a uno.

El argumento de Apelación se basa en considerar que los hechos deben ser catalogados como graves y no "muy graves", como valoró el Comité de Disciplina que impuso la sanción, junto a una multa de 45.000 euros. La resolución del Comité reduce la multa a la cantidad de 6.000 euros y dicta la clausura de los sectores N20, N11 y N12 del graderío bajo de Gol Norte del Ramón Sánchez Pizjuán por un partido, así como apercibimiento de clausura total en caso de reincidencia por alteración del orden del encuentro de carácter grave.

El acta de Munuera lo deja claro

El acta del árbitro andaluz José Luis Munuera reflejó que en el minuto 79 se lanzaron varios de objetos desde el fondo norte hacia la zona donde se encontraba el equipo visitante, entre ellos mecheros y varias botellas de agua, algunas llenas, sin que impactaran en los jugadores. Se activó el protocolo por lanzamientos para que por megafonía se pidiera que cesaran estas actuaciones, que se repitieron en el minuto 86, y ante la continua repetición, desde la misma zona, se procedió a suspender temporalmente el encuentro y los equipos se retiraron a los vestuarios. Unos 18 minutos después se reanudó sin nuevos incidentes.

Diakhaby no se unió a sus compañeros en la campaña contra el racismo / DAZN

Apelación y el castigo a Mestalla

Debemos remontarnos a finales de 2023, tras la expulsión de tres jóvenes por insultar a Vinícius de manera racista. El Comité de Apelación de la RFEF rebajó de cinco a tres partidos el cierre parcial de Mestalla y ha dejado la multa económica en 27.000 euros, rebajando así la primera resolución de Competición que solicitaba 45.000. La grada de animación Mario Alberto Kempes, sin embargo, tuvo que ser cerrada en el decisivo partido de LaLiga contra el Espanyol con la permanencia en juego. Además, prohibieron reubicar a los jóvenes del sector en otras zonas.