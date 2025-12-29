La promesa de Carlos Corberán al valencianismo

Como cada año sobre estas fechas, el Valencia CF abrió el entrenamiento a la gente en el estadio de Mestalla para tratar de acercarse a la afición. Esta vez, además, en un momento delicado a nivel deportivo en el que el equipo quiere empezar a salir a flote desde la primera jornada del año.

Frente a alrededor de 5.000 valencianistas se ejercitaron, con las bajas por gripe de César Tárrega y Pepelu, los jugadores blanquinegros en el inicio de una semana en la que viajarán a Balaídos en busca de la primera victoria a domicilio del público.

"Las alegrías que merecemos"

En la sesión de trabajo, en la que los jugadores firmaron camisetas y balones, tomaron el mircófono tanto José Luis Gayà como Carlos Corberán, que realizó una promesa al valencianismo: "Ojalá en este nuevo año podamos daros las alegrías que todos sabemos que merecemos", señalaba el preparador de Cheste.

El técnico valencianista, además, se deshizo en elogios hacia la gente presente en la tribuna del estadio: "Para nosotros de corazón, sois lo mejor que tenemos, sois el motivo por el cual luchamos", señalaba, al tiempo que confesaba que es una "alegría ver el sentimiento que hay aquí en Valencia" y dio las gracias por acudir en pleno lunes a verles entrenar.

Gayà, en la misma línea

El capitán, de hecho, siguió por la misma senda: "De cara a 2026 queremos empezar con una victoria ante el Celta, esperamos que sea un mejor año y regalarle victorias a la afición que siempre está con nosotros. Vamos a luchar para que así sea", señaló el jugador de Pedreguer, que se estrenarán en 2026 en Balaídos. "Tenemos muchas ganas de empezar el año, esperemos que sea con una victoria y a partir de ahí ir sumando", añadió Gayà.