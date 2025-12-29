El Valencia se entrena en Mestalla con bajas y ante miles de aficionados

Cerca de 5.000 aficionados acudieron este lunes a Mestalla para arropar a sus jugadores en una especial sesión de entrenamiento a puerta abierta. Con el encuentro ante el Celta de Vigo citado para el sábado a las 14 horas, los de Corberán han querido brindar una jornada a todos los valencianistas a los que no les ha importado la lluvia con tal de ver a sus ídolos. El técnico, como sus pupilos, fueron aplaudidos por los presentes.

Javi Guerra, saliendo del túnel de Mestalla en el entrenamiento a puertas abiertas / F. Calabuig

Tárrega y Pepelu, con gripe

En la sesión preparatoria han estado ausentes el lesionado Dimitrievski (ha acudido a Paterna) y los renqueantes Tárrega y Pepelu, ambos con gripe. La buena noticia llega de la mano de Cömert, que se ha podido ejercitar con normalidad junto al resto de sus compañeros.

El objetivo de Gayà para 2026

José Luis Gayà tiene claro su objetivo para 2026 con el Valencia y no es otro que mejorar los resultados de este año y regalar "victorias a los aficionados que siempre están a nuestro lado". Un nuevo año mejor, es el mensaje que ha lanzado a los seguidores valencianistas el capitán del equipo antes de arrancar el entrenamiento de este lunes en Mestalla.

"De cara a 2026 queremos empezar con una victoria ante el Celta, esperamos que sea un mejor año y regalarle victorias a la afición que siempre está con nosotros. Vamos a luchar para que así sea", señaló el jugador del conjunto que dirige Carlos Corberán, que se estrenarán en 2026 en Balaídos. "Tenemos muchas ganas de empezar el año, esperemos que sea con una victoria y a partir de ahí ir sumando", añadió el capitán valencianista.