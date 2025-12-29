El Villarreal CF vence al Valencia CF en los penaltis y se mete en la final de LaLiga Futures contra el Atlético

Valencia CF y Villarreal CF se han visto las caras esta mañana de 29 de diciembre con motivo de las semifinales de la FC Futures. Las mejores canteras luchan por alzarse con el prestigioso torneo, pero en la final no podrá estar el conjunto valenciano tras caer en los penaltis. Un palo a la madera por parte valencianista y un golazo a lo Panenka del lado groguet, sentenciaron la suerte tras terminar el tiempo reglamentario con empate a uno.

William adelantó a los amarillos en la primera parte mediante una buena combinación de equipo y falta de contundencia por parte de los valencianistas.

En la segunda parte salió mejor el Valencia CF y fruto de ello terminó empatando el duelo con un disparo ajustado al palo...

... y precisamente el palo fue el que evitó que el '10' valencianista redondeara su partidazo en la tanda de penaltis. Por contra, el tercer y definivo lanzamiento groguet desde los once metros fue a lo 'Panenka'. El Villarreal CF logró así imponerse en los penaltis de desempate y meterse en la final de LaLiga Futures.

Final | Así fue el Valencia CF - Villarreal CF de LaLiga Futures

A por la final de LaLiga Futures

En la segunda semifinal se disputó derbi madrileño entre Real Madrid y Atlético que terminó de la misma manera, decidiéndose por penaltis en favor de los colchoneros gracias a las dos paradas de su guardameta. Por su parte, la gran final de LaLiga FC Futures se disputará también este lunes a partir de las 19:00 con el Villarreal CF presente, mientras que el Valencia CF luchará por el tercer puesto a las 18:30 horas contra el Real Madrid.