Baja sensible en el Getafe para el partido contra el Valencia CF

Drama en el Getafe CF. El conjunto azulón ha confirmado este martes que su delantero Borja Mayoral ha sido intervenido quirúrgicamente de una lesión en la rodilla derecha, un contratiempo que deja en el aire su disponibilidad para las próximas semanas e incrementa las preocupaciones en torno a la capacidad goleadora del equipo, muy mermada precisamente por el bajón de rendimiento que había experimentado el propio futbolista, cuya recuperación anotadora era la gran esperanza del club de cara a este 2025.

El club madrileño anunció en un comunicado oficial que la operación se llevó a cabo con éxito, aunque sin detallar el alcance exacto de la lesión ni el periodo estimado de recuperación que tendrá que afrontar para volver a competir. La intervención afecta a la rodilla opuesta a la que Mayoral ya fue operado en marzo de 2024, en una lesión que supuso un paréntesis prolongado en su carrera deportiva. El calvario persigue al jugador, que en sus picos de forma ha sido de los mejores goleadores del campeonato nacional.

El delantero del Getafe Borja Mayoral (i) presiona al defensa uruguayo del Atlético de Madrid José María Giménez en el partido de LaLiga entre el Getafe y el Atlético de Madrid, este domingo en el Coliseo. EFE/ Sergio Pérez. (Getafe) (Atlético Madrid) / SERGIO PEREZ / EFE

Palo duro para Bordalás

La baja del delantero de Parla llega en un momento delicado para el conjunto dirigido por José Bordalás, que atraviesa una fase de resultados irregulares y tiene dificultades evidentes en la parcela ofensiva. Mayoral, pieza clave en el esquema ofensivo del Getafe, ha sido hasta ahora uno de los escasos referentes de gol del equipo en esta temporada. Este contratiempo, además, se suma al historial de problemas físicos que ha sufrido Mayoral en sus rodillas en los últimos años, una circunstancia que ha marcado de forma significativa su trayectoria reciente.

Baja contra el Valencia CF

El delantero será baja durante muchos partidos, ya que aunque no se especifica tiempo de baja no se le espera en el corto plazo. Esto incluye el encuentro que le medirá al Valencia CF el próximo mes de enero, más concretamente el día 18 en el Coliseum Alfonso Pérez.